Madre nombra a su hijo LUCIFER; no imaginó el infierno que le esperaba por culpa de los trolls

Josie Barns es una madre de 27 años que está recibiendo mucho odio tras nombrar Lucifer a su pequeño bebé.

Después de revelar el controversial nombre en una entrevista con el famoso programa de televisión “Jeremy Kyle Show”, Josie no imaginó el infierno que viviría con la oleada de odio que le ha llegado a través de redes sociales. Incluso le han enviado amenazas de muerte, por considerar que el nombre que dio a su bebé es demoníaco.

La joven madre afirmó en una entrevista que:

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”