Critican severamente a David Beckham por besar en los labios a su hija de 10 años: "¡Es hora de parar!"

Lo que parecía un tierno paseo por el parque entre David Beckham y su pequeña hija Harper Seven que era digno de compartir con los seguidores de Instagram, terminó convirtiéndose en un espacio de debate en el que muchos criticaron al ex futbolista de ser incorrecto con la pequeña de 10 años.

Y es que en una publicación de este viernes, el astro inglés de 46 años compartió un par de fotografías en las que aparecen él y su hija bien abrigados debido a las bajas temperaturas. En la primera imagen posan sonrientes ante la cámara, pero la segunda foto es la que generó polémica ya que Beckham aparece dándole un beso en los labios a su hija, acción que es muy común en él, no sólo con Harper, sino con sus otros tres hijos.

La socialité Victoria Adams, esposa del cantante y mamá de la niña, reaccionó con corazones a la tierna publicación, a lo que se sumaron las cuentas de Alejandro Sanz y el Inter de Miami, quienes coincidieron en que se trataba de un conmovedor momento padre-hija. Sin embargo, los seguidores de Beckham se mostraron molestos con el ex seleccionado inglés.

Una mujer identificada como @paula_jones_74 escribió un mensaje etiquetando a Victoria en el que le pedía que por favor para esta situación: "Dile que no lo haga más, son padre e hja, entiendo que haya amor y está bien, pero este no es un buen ejemplo", dijo. Otra usuaria llamada @katwom21 se dirigió directamente a David y le escribió "Ella es una niña grande ahora, ya es tiempo de que dejes de besarla en los labios".

Seguidores muestran apoyo a Beckham

A pesar que de muchos expresaron su descontento al ver que el ex futbolista del Manchester United, Real Madrid y Milán besaba en los labios a su hija de 10 años, muchos otros salieron en su defensa y aseguraron que no encuentran el conflicto a la forma en que el astro inglés demuestra su amor a su hija Harper Seven.

Algunas usuarios le dijeron a David que ellos besan a sus hijos en la boca todo el tiempo, algunos de ellos ya son adolescentes y adultos y nadie les señala por hacerlo y que de ninguna forma tiene por qué sentirse avergonzados.

Otros dijeron que para ellos es de lo más común demostrarle así afecto a sus papás: "Aquí van de nuevo a atacar al pobre hombre por besar a su hijita! Déjenlos en paz. Besé a mi papá en los labios cada vez que lo veía y le decía cuánto lo amaba, después de todo, ¡los papás son el primer amor de las niñas y sus héroes para siempre!", comentó una mujer llamada @mellymoo.

¿Qué dicen los expertos sobre besar en los labios a los niños?

Social y culturalmente en muchos países no es bien visto que los adultos besen en la boca a los niños, aunque éstos sean sus hijos. El psicólogo Manuel Hernández explicó en una entrevista con El País que este tipo de muestras de afecto no deberían representar un problema siempre y cuando se den en un contexto no sexualizado y el menor no se sienta incómodo; sin embargo, sí cambiarían de matiz si éstos se dan por ejemplo en un ambiente de sexualización, ansiedad y/o violencia, ya que generarían un impacto negativo en el niño.

En contraste, muchos médicos consideran que más allá de lo social, cultural o hasta psicológico, la salud del menor se puede ver comprometida en caso de recibir un beso en los labios por parte de un adulto, ya que "la boca es como una caja de bacterias y gérmenes" que pueden transmitirse y causar afectaciones, sobre todo en los más pequeños, pues aún no tienen tan desarrollado el sistema inmunológico.

Asimismo, la transmisión de saliva podría provocarles, en el mejor de los casos, alguna infección o caries, explica en su portal la Sociedad Española de Odontopediatría.

