Tom Hardy se vuelve tendencia en Twitter; aquí el motivo del alboroto en redes sociales

Tom Hardy es uno de los actores más reconocidos de la actualidad, además de haber realizado algunas películas de espías y policías, por lo que algunos de sus fans lo postulan para convertirse en el nuevo James Bond, esto después del retiro de Daniel Craig. Después de su postulación en Twitter la gente comenzó a reaccionar.

La última película que realizó el actor de 44 años fue Venom, donde logró ganarse el corazón de los fans del universo de Marvel. Pero ahora la situación es diferente, ya que el nacido en Hammersmith, Londres, fue postulado para convertirse en el nuevo James Bond, en parte por ser uno de los actores de acción británicos más reconocidos de la actualidad.

Las tendencias en Twitter apuntan a que la gente está hablando sobre esta posibilidad, pero no todas son positivas, ya que algunos de sus fans consideran que no es el indicado para realizar el papel de uno de los agentes secretos más importantes en la historia del cine.

La reacción en Twitter

Después de abrir el debate sobre la opción de ver al actor de 44 años como uno de los posibles candidatos para convertirse en el nuevo James Bond, pero en esta ocasión el público está bastante dividido, ya que algunos lo consideran bastante joven para tomar ese papel, mientras que otros piensan que es el actor perfecto por su currículum y por ser británico.

“Es muy joven como para hacer a Bond, no es mal cast, pero no me convence :/”. “La foto no es actual, tiene más de 40 años el man”. “En Peaky Blinders la rompió mal, no lo conocía antes de eso”. “Sí señor, el próximo Bond será Hardy”. “Un Bond con mascarilla sería muy bueno”, son algunos de los comentarios que compartió el fandom del agente 007.

Ahora solo será cuestión de tiempo para que los productores de la nueva película de James Bond decidan quién será el indicado para tomar su lugar. Aunque también cabe la posibilidad de retirar por unos años al agente de las pantallas grandes, esto recordando que en la última película fue Lashana Lynch quien tomó el roll como la agente 007.

