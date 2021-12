Estamos a dos semanas de estrenar año y ya se dieron a conocer las distintas películas que llegarán este 2022 a Netflix: entre la diversidad de opciones te damos a conocer las 5 cintas más esperadas y las cuales no te puedes perder por ningún motivo. Estas cintas destacan por estar producidas especialmente para Netflix, y en ellas veremos nuevamente a grandes directores y actores desarrollando impresionantes proyectos.

Los filmes abarcan distintos géneros y abordan tramas variadas, tales como biopics de figuras legendarias, hasta secuelas de grandes hits de acción. Estos estrenos se irán dando a conocer en la plataforma streaming a lo lar los próximos 12 meses, mientras que algunas películas como "Morobius", "The Batman" y la nueva de "Scream" llegarán el siguiente año a la pantalla grande.

Y entre tantas opciones que van a ir dándose a conocer en 2022, decidimos darte una selección de las cintas que valen la pena ver y así no les pierdas la pista. Estos proyectos destacan entre el universo de opciones que ofrece Netflix, en donde hallamos cientos de películas, algunas de las cuales incluso pelearán por el Oscar en 2022, tales como "The Lost Daughter" y "The Hand of God."

Las 5 películas más esperadas en el 2022

Como ya es común, cada mes de 2022 Netflix dará a conocer la lista de películas que se irán estrenando y aunque para muchas producciones todavía no han dado a conocer sus fechas de estreno, ya existen algunas cuantas que han sido confirmadas, por ejemplo la nueva película sobre la vida de la estrella de Hollywood, Marilyn Monroe, y el proyecto de Florence Pugh con Sebastián Lelio.

BLONDE: esta super producción se espera llegue a Netflix en algún momento del 2022 luego de meses de estarse cocinando; la película tiene como protagonista a Ana de Armas y, de cuerdo a diversos los rumores, podría ser una de las mejores que podrán disfrutar los suscriptores de la plataforma. Aunque hasta el momento se desconoce de qué va la trama, sí abordará diversos momentos de la vida de Marilyn Monroe.

MISIÓN DE RESCATE 2: Su precuela, la primera película de Misión de rescate, es en estos momentos una de las películas más vistas en la historia de Netflix, por lo que la plataforma streaming apostó a una segunda parte, la cual nuevamente será protagonizada por Chris Hemsworth. Esta nueva cinta dará un salto al pasado, para mostrar otra de las misiones de Tyler Rake, antes de convertirse en el mercenario que rescata a un niño secuestrado, trama de la primera parte.

KNIVES OUT 2: protagonizada por Daniel Craig, en este filme veremos el regreso del detective Benoit Blanc en donde, tras resolver el caso de la muerte del patriarca de una familia rica, deberá pasar a un nuevo caso de misterio, el cual tendrá que resolver. Para esta segunda versión el reparto incluye a: Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Kathryn Hahn y Ethan Hawke, y otros actores más, los cuales se espera pronto sean confirmados.

THE GRAY MAN: esta película tiene como protagonistas a Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page y Chris Evans y está dirigida por los hermanos Russo. De acuerdo con lo que hasta ahora se ha dado a conocer, es su proyecto más grande desde "Avengers: Edgame", el filme es un thriller que se centra en un agente de la CIA que, luego de su paso por esta agencia, se vuelve un asesino a sueldo.

THE WONDER: esta producción está dirigida por el director chileno Sebastián Lelio, a quien conocemos por estar detrás de películas como "Disobedience" y " Fantastic Woman", y está basada en la novela de ??Emma Donoghue, autora de "Room". Aquí veremos una historia que se desarrolla en el año 1895 y cuya trama gira en torno a la enfermera de un pueblo donde ocurrió el milagro de una niña que logra sobrevivir meses sin recibir alimentos es protagonizada por Florence Pugh.

Otras producciones que se estrenarán en 2022

The Killer

The Adam Project

The School of Good and Evil

Hustle con Adam Sandler

Escape from Spiderhead con Chris Hemsworth

White Noise de Noah Baumbach

Fast and Loose con Will Smith

Havoc con Tom Hardy

The Mother con Jennifer Lopez

Heart of Stone con Gal Gadot

Luther con Idris Elba

Bernstein con Bradley Cooper y Jeremy Strong

Pinocho de Guillermo del Toro

SIGUE LEYENDO:

The Crown 5 : Estas son las locaciones donde NO se pudo grabar la producción de Netflix

3 películas con CONMOVEDORAS historias LGBT+ para ver antes de que termine el año

Éstas son las 3 películas de suspenso en Netflix que debes ver si te gustan las emociones fuertes