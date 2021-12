3 películas con CONMOVEDORAS historias LGBT+ para ver antes de que termine el año

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Bajo este panorama, hemos creado la selección de películas dentro de la plataforma las cuales abordan temas LGBT+ y que tienes que ver al menos una vez en la vida:

“El baile de los 41”

El pasado 12 de mayo se dio a conocer que la película “El baile de los 41” llegaría al catálogo de Netflix, por lo que revivió la curiosidad respecto a la historia que retrató. El argumento de la producción se basa en la redada policial encabezada por Porfirio Díaz en 1901 para desmantelar a los participantes de la fiesta gay más importante de esa época que, por supuesto, era realizada en secreto.

Fue a principios del siglo pasado cuando, en la colonia Tabacalera, un grupo de hombres se reunió para un baile en el que participaron 21 personas vestidas de mujeres y 21 vestidas de hombres. A pesar de que la suma da como resultado 42, solo 41 hombres fueron arrestados, por lo que este número rodeado de misticismo por parte de la comunidad LGBT+ nacional hasta el momento.

El gobierno en turno se esforzó por mantener el evento en secreto, pues en él participaron algunos de los hombres más importantes del momento, pate de la clase alta y de la élite del momento. Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz formó parte de la lista de invitados, por lo que se buscaba evitar cualquier escándalo. Sin embargo, la prensa abordó el hecho con caricaturas y viñetas satíricas para descalificar a las personas participantes.

A pesar de que el nombre de los hombres involucrados se mantuvo en secreto por más de un siglo, fue gracias al trabajo del abogado Juan Carlos Harris que se localizaron siete de los personajes que participaron en el baile: Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Solórzano.

Esta historia sirvió de inspiración para que, en 2020, el director David Pablos estrenara una película con el mismo nombre. Dicha producción retrata los hechos mencionados anteriormente con la actuación de estrellas como Alfonso Herrera, Mabel Cadena, Emiliano Zurita, Fernando Becerril y Paulina Álvarez Muñoz.

Las filmaciones comenzaron a finales de 2019 y, con el objetivo de brindarle más realismo a la historia, se grabaron escenas tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Gracias a esto es posible observar escenarios como la Casa Rivas Mercado y el Museo Nacional de Arte. La película cuenta con un alto nivel de producción que se demuestra en aspectos como la fotografía, el vestuario y la escenografía.

“Call me by your name”

“Call me by your name”, en español “Llámame por tu nombre”, la cual fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+.

“Call me by your Name", es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017.

Además, dicha producción cuenta con la participación actoral de Michael Stuhlbarg, Amira Casar y Esther Garrel.

Elio es un joven judío italiano francés y también estadounidense de 17 años de edad quien vive en un campo italiano con sus padres durante el verano y las fiestas.

El padre de este joven es un profesor de arqueología que no invita a un estudiante de posgrado, Oliver, judío estadounidense quien decide vivir con su familia durante el verano de 1983 para ayudarlo con su documentación académica.

Eso sí como a través de esta historia nos van contando como Elio y Oliver lograron consolidar una amistad a pesar de tener diferentes personalidades, pues por un lado Elio es un joven más introspectivo y Oliver tiene una personalidad despreocupada pero también llena de ego.

Esta cinta nos muestra a través de sus personajes que en el amor no importa la edad, el género ni las preferencias sexuales, además de la importancia del amor incondicional entre padres e hijos al momento de revelar más acerca de sus preferencias sexuales.

Elisa y Marcela

Se trata de la cinta Elisa y Marcela, la cual fue dirigida por Isabel Coixet, y protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández; la cinta tuvo estreno el 24 de mayo de 2019, y actualmente se aloja en el gigante de streaming, Netflix.

Esta producción española de drama biográfico cuenta la historia basada en hechos reales de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas dos mujeres que se casaron en 1901, siendo así el primer matrimonio homosexual registrado en España.

Elisa y Marcela, sigue la historia de estas dos jóvenes quienes se conocen en la escuela religiosa donde estudian en 1885, Pero sin pensar sobre esta relación que ni sería como una gran amistad, terminaría en una relación intensa llena de amor en donde tendrán que vivir a escondidas de la sociedad.

Es así como nos plantean la vida de Marcela, una joven quien vive con sus padres en una pequeña casa pero todo comenzará a tornarse complicado luego de qué ellos empezarán a sospechar de una relación amorosa al lado de Elisa, por lo que le enviarán a otra región de España unos años.

En la historia nos plantean esta historia caótica y llena de presión social, en donde a pesar de los años, la llegada de Marcela parecería todavía mejor para Elisa, ya que el reencuentro se volvería más intenso y más fuerte, a tal grado de que deciden tener una vida en común a pesar del contexto en el que viven y de las críticas que reciben constantemente, no solamente verbales sino incluso físicas.

Para vivir tranquilamente, un día la pareja decide crear un plan, en donde Elisa abandonará un tiempo el pueblo en donde viven para regresar convertida en Mario y así poder casarse con Marcela, sin embargo, surgirán diversas adversidades a largo de la historia, cual hará más complejo el plan de esta romántica pero caótica historia.

Cabe señalar que dicha producción cinematográfica fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

