Perrito evita pelea entre canes y usuarios piden que le den Premio Nobel de la Paz | VIDEO

No cabe duda que los perros suelen ser más nobles que algunas personas, pues mientras algunos salvan a sus compañeros de morir, otros evitan peleas entre canes, como este cachorro que se ha vuelto viral en redes sociales y hasta los usuarios han pedido que se le de el premio Nobel de la Paz.

En TikTok, el usuario Silvia QC compartió un video en el que se puede ver como un perro jala a su "amigo" mientras éste le está ladrando a otro can que se encuentra en la calle y así logra evitar una pelea que podría causar graves daños a ambos, pues hay que recordar que estos animales llegan a causarse heridas profundas durante estas riñas.

Así logró evitar una pelea éste perro

En el clip compartido en la plataforma se puede observar a un perro negro que porta un chaleco ladrando a otro can que pasa por la calle. Al principio es el cachorro de tono obscuro el que está creando el conflicto, pero de repente el callejero responde y también comienza a gruñir.

Mientras tanto, un labrador retriever trata de evitar el conflicto entre los dos perros jalando del chaleco al can negro que no para de ladrar al otro. No obstante, el cachorro de color miel insiste y lo jala hasta el interior del lugar en el que se encuentran para protegerlo. Finalmente, el perro callejero se aleja y los otros dos están a salvo.

La acción se volvió viral en la plataforma de videos en donde ya supera los 55 mil likes y ha recibido cientos de comentarios. "Ojalá la humanidad tuviera personas con los sentimientos del Firulais", "Cómo puede ser posible que ellos reaccionen mejor que muchos que nos hacemos llamar seres pensantes" y "Cada día me sorprenden más. Habría que aprender de ellos" son algunos de los mensajes que han dejado los internautas en el que también destacan que sería un buen candidato para el Nobel de la Paz.

