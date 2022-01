Joven prefiere gastar sus ahorros en llevar al veterinario a su mascota que en la operación de su madre

Las mascotas son muy importantes para muchas personas, pero hay quienes llevan su “amor” hasta instancias muy extremas. Un sujeto compartió su historia en Reddit y dividió a todos los usuarios, pues prefirió gastar sus ahorros en llevar a su perro al veterinario que aportar dinero para que su mamá afrontara un posible cáncer.

Antes que todo, el joven contó que sus padres lo mantuvieron hasta que cumplió los 18 años, pero luego de esa edad le cobraron renta, por lo que él se fue a vivir solo a una residencia universitaria. Tras esto, su relación con sus padres se rompió y pocas veces hablaban, “era un contacto mensual y nuestras reuniones eran nada profundas o por debajo del nivel de la superficie”.

Después narró que su padre le habló por sorpresa, para informarle que su madre tiene una masa que necesita ser extirpada y posiblemente cancerosa, pero también para pedirle dinero para la cirugía.

“Mis padres tienen un buen seguro de salud, pero aun así tendrán que poner dinero de su bolsillo. Me soltó toda la charla esa de que ‘ella es tu madre y haría lo mismo por ti’. Yo quería ayudar, pero le dije que no tenía el dinero disponible, solo mis ahorros” dijo. Él no contribuyó y sus papás “pidieron un préstamo”.

Su dinero se lo gastó en tener bien a su mascota

Sin embargo, la historia tiene un giro polémico para algunos, pues al poco tiempo su perro se comió algo y se puso muy mal, “Sucedió tan rápido que terminé usando una gran parte de mis ahorros para pagarlo”, explicó el joven. “Mi padre se enteró y me insultó y dijo que prefería que mi madre muriera o estuviera endeudada. “Y que yo ponía la vida de un animal sobre mi propia madre”, agregó.

Declaró que ahora pareciera que tiene una enemistad con sus padres, pues constantemente recibe mensajes en los que lo ofenden, todo esto desató una gran disputada entre los usuarios, pues algunos aseguraban que hizo lo correcto y otros que fue muy egoísta, “gracias por todas las respuestas y ayudarme a sentirme un poco mejor con esta situación. Mi perro se está recuperando bien”, escribió en Reddit.

