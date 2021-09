VIDEO VIRAL: Joven come hamburguesa gigante frente a protesta de veganos

A través de la red social Tik Tok se viralizó el video de un influencer que decidió comerse una hamburguesa frente a una protesta de veganos, haciendo que las se opiniones dividieran.

En el video se puede ver como el influencer identificado como Jordan Adams come una hamburguesa frente a veganos, mismo que fue publicado en el perfil de @yourajokeman, y que ha alcanzado más de 9 millones de reproducciones.

Al principio del video de Tik Tok, se lee un comentario en el que un usuario reta a Adams a comer una hamburguesa frente a una protesta de veganos, lo cual aceptó.

El reto consistía en comerse "la hamburguesa más grande del mundo" frente a una protesta de veganos, acto seguido, el joven aparece haciéndolo.

Veganos Reaccionan

El video muestra varios fragmentos en los que se aprecia cómo el influencer comienza a comer frente a la protesta. Mientras que algunos de los presentes se limitan a reírse ante las acciones del joven, hubo otros que lo confrontaron de manera agresiva. En otros fragmentos del video también se observa que hubo momentos en los que se encendieron los humos en el lugar.

Incluso hubo quien acusó al influencer de tirar basura de su hamburguesa en el lugar mientras seguía comiéndosela frente a su protesta de veganos. Algunos le reclamaron e intentaron hacer entrar en "razón" a Adams, mientras él seguía disfrutando de su platillo.

Algunos de los presentes se limitaron reírse de la broma del joven. Foto: Especial

Criticas

Como era de esperarse, una vez que el video se volvió viral en el Tik Tok del usuario, este dividió las opiniones de los internautas. Pues hubo algunos que aseguraron que lo que estaba haciendo era irrespetuoso y debería limitarse a respetar las creencias y opiniones de los demás, en este caso de los veganos que luchan por los derechos de los animales.

Sin embargo, otros apoyaron el acto del influencer que comió la hamburguesa frente a los veganos pues, aseguraban que al igual que ellos, el elegir que comer y donde también debía ser respetado.

Industria vegana

La industria vegana se vuelve cada vez más fuerte, de hecho, Jesusa Rodríguez, senadora de Morena, llama a cerrar la ganadería y que todos se vuelvan veganos en México, propuesta que también ha sido causa de polémica en el país.

¿Qué es el veganismo?

El veganismo es una actitud y una manera de vivir dedicada a evitar causar daño a animales no humanos en la medida en que esto sea posible. Esto incluye lo que hacemos de manera directa, como cazar o pescar. Pero, más importante, también incluye lo que promovemos con nuestro consumo. Los animales son matados y se les hace sufrir de manera habitual en las granjas y mataderos. Esto ocurre porque existe una demanda de productos de origen animal, especialmente productos alimenticios. El veganismo supone no consumir estos productos para no dañar a los animales en el proceso.

El veganismo transmite un mensaje de respeto hacia todos los seres sintientes. Las personas veganas ven a todos los animales sintientes como seres a los que deberíamos respetar, y no como objetos para nuestro uso.

Existe una gran demanda de productos de origen animal. Foto: Pixabay

Variedad de opciones

Cada vez más personas descubren que pueden ayudar a evitar el sufrimiento y la muerte de animales sencillamente al reemplazar los alimentos y otros productos de origen animal por otras alternativas.

Los veganos buscan sustituir alimentos de origen animal por alternativas deliciosas y saludables. Con todas las opciones disponibles, reemplazar los productos de origen animal por artículos vegetales es más fácil de lo que ha sido nunca.

En las tiendas de alimentación y los supermercados hay una gran variedad de alimentos vegetales a precios increíbles, incluyendo garbanzos, judías, lentejas, pasta, arroz, cereales, verduras, frutas y frutos secos. El tofu, la soja y las hamburguesas vegetales están disponibles cada vez en más tiendas. También son más comunes las bebidas vegetales de soja, avena, arroz y almendras. Asimismo, cada vez es más fácil encontrar yogures y helados vegetales.

En los supermercados hay una gran variedad de alimentos vegetales Foto: Pixabay

Además de los supermercados y restaurantes, hay otros pasos, incluso más sencillos, que pueden darse para acabar con el sufrimiento de los animales. Cuando compramos ropa, por ejemplo, podemos elegir alternativas a la piel, el cuero, la lana, las plumas y la seda. Hay muchos materiales diferentes a nuestra disposición, como el algodón, el poliéster y los tejidos sintéticos.

En cuanto a la parte de actividades de entretenimiento podemos disfrutar que no suponen la explotación de animales es enorme. En lugar de pescar, cazar, o acudir a corridas de toros y otros espectáculos con animales, podemos ir al cine, al teatro, a conciertos, a pasear o a circos que no usan animales.

EFVE