Hombre manosea a una ciclista y termina atropellándola | VIDEO

En Brasil, una ciclista fue víctima de acoso sexual. La joven, identificada como Andressa Lustosa, de 25 años, fue manoseada por el pasajero de un automóvil, quien le tocó el trasero. Posteriormente, el conductor del mismo vehículo la atropelló.

El indignante hecho ocurrió el pasado lunes 27 de septiembre en Palmas, al sur del estado de Paraná. La lamentable escena quedó grabada en video por una cámara de seguridad. De hecho, el clip fue compartido por la propia víctima a través de su cuenta de Instagram.

"¡Desafortunadamente, fue mucho peor de lo que imaginaba! ¡Las mujeres no tenemos un minuto de paz! ¡Salgo de casa para andar en bicicleta y vuelvo a casa lastimada por una actitud tan cobarde !", escribió la ciclista en la red social.

Andressa Lustosa mencionó que se están tomando todas las medidas oportunas. "Estoy bien, sólo quiero que paguen por lo que hicieron", agregó.

De acuerdo con el portal de noticias brasileño G1, el sospechoso de haber tocado indebidamente a la joven fue detenido el martes 28 de septiembre por la Policía Civil de Paraná, que aseguró que en el automóvil se encontraban cuatro personas, quienes ya fueron identificadas.

"Creo que es hora de que alguien actúe. Ya no podemos soportar este tipo de situaciones. Es humillante para las mujeres no poder salir a hacer actividad física. No se puede salir a la calle por miedo", dijo la ciclista al medio citado.