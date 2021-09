Hombre captura a enorme cocodrilo usando solo un bote de basura en EU | VIDEO

En redes sociales se hizo viral el video de un hombre que logró capturar a un cocodrilo en Florida con tan solo un bote de basura.

Se trata de Abdul Gene Malik, un hombre de casi 40 años originario de Filadelfia, Estados Unidos, quien decidió compartir en su cuenta de instagram el video en el que se logra ver su gran hazaña al enfrentarse al reptil de gran tamaño para salvaguardar la integridad de su familia,

"Video completo, ¿por qué no, gracias por el amor? Solo trato de ser un buen padre. La vida es demasiado corta. Estoy cerca de los 40. Tengo 40 años. Si Dios me lo permite. Intento sacar lo mejor de la vida... nigga no juegues todos los juegos, no es necesario que ya seas miembro de la realeza???????? en mi historia soy nuevo en esta mierda jajaja", escribió en su cuenta de instagram.