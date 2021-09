Power Girl: Este es el secreto de los atributos de la superheroína de DC

La exageración del cuerpo de la heroína de DC Comics tiene sus razones, y la historia se origina varios años atrás. La hija adoptiva de Superman, llamada Kara Zor-L o Karen Starr, debutó en All Star Comics #58 publicada en 1940, donde ayudó a Flash a detener la erupción de un volcán.

En ese entonces, la heroína no estaba tan sexualizada como lo está actualmente, pero varios factores ayudaron a que esto cambiara. Gerry Conway, escritor, guionista, productor de televisión y uno de los creadores de Power Girl, no le tomaba gran importancia al personaje, y aceptaba que la editorial la posicionara en historias secundarias con menor impacto, a comparación con Superman u otras identidades. Sin embargo, los dibujantes e historietistas que de igual forma aportaron a la creación del personaje, Ric Estrada y Wally Wood no estaban de acuerdo con este hecho.

Power Girl debutó en 1940

FOTO: Especial

Después de algunos tomos, los creadores empezaron a trazar a la heroína con mayor volumen en sus pechos, y cuando se le preguntó a Ric Estrada sobre el caso, él contestó que la compañía no le brindaba la atención necesaria a la creación, además de que estaba convencido que la personalidad del cómic se podía convertir en uno de los rostros de DC.

Aún después del percance, se puede observar a la heroína dibujada con considerables proporciones. Esto no es nada nuevo en la casa de los superhéroes, ya que también Wonder-Woman, Catwoman, Star Fire, y Harley Quinn han pasado por este tipo de situaciones en sus procesos de dibujo, aunque no con el mismo contexto.

Cuando se creó Supergirl, existió el dilema sobre los grandes parecidos entre ambos personajes, pero posteriormente se develarían las notorias diferencias entre sí, a pesar de que compartían su origen en relación con Krypton.

A diferencia de Power Girl, Supergirl mantenía un cuerpo con medidas equilibradas, y su entrada al multiverso tuvo un impacto mayormente positivo.

Al pasar los años, el tema sobre la sexualización del personaje acaparó menos revuelo, e incluso dentro de las historias se bromeaba sobre la circunstancia al colocarla en situaciones sugestivas.

Una de las versiones de esta heroína, Kara de “Earth 2”, ha sido poco promovida por parte de la editorial, pero aún mantiene una considerable cantidad de fanáticos, a pesar de que no cuente con su propia serie televisiva, tal y como es el caso de Supergirl, la cual está protagonizada por Melissa Benoist.