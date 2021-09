Gal Gadot deja de ser la Mujer Maravilla y se convierte en Batman | VIDEO

Con motivo de la celebración del Día de Batman, la actriz que encarna a la Mujer Maravilla, Gal Gadot, se convirtió en Batman por un momento. A través de su cuenta de Twitter, la actriz compartió un video en el que viste el traje de Wonder Woman, pero tiene la ayuda de algunos trabajadores de producción y se pone la máscara del Caballero de la Oscuridad.

Esto sucedió en el set de La Liga de la Justicia. Gadot se unió a cientos de actores, actrices y deportistas famosos que dedicaron unos momentos para homenajear a Batman, en el día que se conmemora al personaje.

La actriz se puso la máscara que utiliza Ben Affleck en la filmación del largometraje y escribió el siguiente mensaje en el video: "Sacando mi murciélago interior. ¡Feliz Día de Batman!".

Sigue en los cuernos de la Luna

Gal Gadot se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Hollywood, participando en varias producciones con resultados maravillosos. A final del 2020 se anunció que Gadot y la directora Patty Jenkins regresarán para una tercera película de Wonder Woman.

El spin-off de las Amazonas estaría situado entre los eventos de Wonder Woman 1984 y esta entrega. Además de la película de la Mujer Maravilla, en los siguientes años se estrenarán otras grandes producciones de Superhéroes, como: The Batman (4 de marzo de 2022), DC League of Super-Pets (20 de mayo de 2022), Aquaman and the Lost Kingdom (16 de diciembre de 2022), Batgirl (2022), Shazam!: Fury of the Gods (2 de junio de 2023).