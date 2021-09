Horóscopos: Estos SIGNOS se van a ENAMORAR de alguien nuevo este miércoles 22 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona que quieres mucho está muy pendiente de ti, se ha preocupado por algo que alguien le ha contado, te lo hará saber el día de hoy, no dejes que esto afecte su relación.

Quienes tienen pareja podrían estar experimentando problemas en su relación hace ya algún tiempo y es probable que tengan que tomar una decisión en conjunto de si siguen o no la relación, si optan por no seguir el compromiso es mejor que lo hagan en buenos términos y deseando lo mejor para cada el otro. Si por el contrario tu relación de pareja marcha muy bien, entonces es momento de sincerar los problemas que tienen el uno con el otro, no todo puede ser color de rosa, háganlo hoy.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro posee un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo, finalmente saldrá muy bien parado del conflicto que pueda darse.

No dejes que las cosas que diga una persona que no tiene tanta relevancia en tu vida te afecten el día de hoy, es mejor que le des espacio a quienes si tienen la importancia dentro de tu mundo, ellos si saben lo que necesitas saber y lo que debes hacer porque te conocen bien. Es probable que veas un poco de competencia el día de hoy, no dejes que esto te haga decaer, sobre todo si te dedicas a las ventas o si tienes un negocio.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Un amor no correspondido te tiene pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no existen los amores imposibles, es solo alguien que no debe estar contigo, ya verás cómo llega pronto una nueva persona a tu vida y todo tomará sentido nuevamente. Es muy probable que el día de hoy sucedan algunos cambios que estabas esperando hace algún tiempo que ocurran en tu vida, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de esto con la persona que amas.

Si estás buscando trabajo, entonces deberás esforzarte mucho más para encontrar el lugar que deseas, podrías terminar la jornada un tanto desanimado al ver que tu búsqueda no da frutos, pero no pierdas las esperanzas, luego aparecerá una excelente oportunidad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El amor está en un buen momento y el día de hoy podrías sentirlo así, siempre recuerda que la pasión es algo muy importante y necesitas dar rienda suelta a las fantasías que tienes con la persona que amas, encontrarás buena recepción de su parte si le haces una propuesta divertida para hacer juntos y explorar su intimidad, disfruten este momento juntos.

Un momento muy lindo entre tú y tus padres, si es que están contigo, podría darse el día de hoy, debes hacerles una visita el día de hoy, no dejes pasar más tiempo. Piensa hoy en los sueños que tenías hace tiempo y que dejaste de lado por diversos motivos.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, algo que esperaba que resultara hace algún tiempo, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy, dale tu apoyo y siéntete feliz por su éxito.

En el trabajo estás comenzando a recibir muchas buenas críticas, por lo que no es de extrañarse que tengas la oportunidad de recibir un aumento de sueldo o un ascenso en un tiempo más, si esto no te ha sucedido aún, es porque debes poner más esfuerzo en lo que haces, nada llega por sí solo. En el horizonte de Leo no se ven problemas en su relación de pareja.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, pero podrías estar pensando en dejar pasar a esta persona por diversos motivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado, no debes sentirte alegre por ello, solo date cuenta con esto que a quien hace el bien, siempre recibirá cosas buenas. Una persona del pasado volverá a tu mente el día de hoy, pero aunque esto suceda, no des rienda suelta al corazón, estás en otro momento, no des marcha atrás.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Vienen grandes cosas para ti y los tuyos, solo debes esperar y verás como todo se va dando de manera natural. El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado, no apures el proceso, se dará solo y cuando esté frente a ti lo sabrás.

Si por el contrario, estás comenzando a conocer a alguien y esto comienza a tomar forma, es bueno que sigas ahí hasta que las cosas sean muy estables, desde ese momento puedes comenzar a respirar tranquilamente y a disfrutar con esta persona de buena forma.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma. Estás conociendo a más de una persona a la vez y esto puede traerte problemas, no mientas a quienes están entrando en tu vida, siempre ve con la verdad por delante y así te librarás de cualquier situación mala que pueda suceder por esto.

Dudas y confusión podrían nublar tu visión el día de hoy. En el trabajo podrías enfrentar una jornada un tanto dura cuando veas que tus compañeros están avanzando en algo que tú no, debes ir más de prisa. No dejes que estos cambios den vuelta tu mundo, comienza por adelantarte tú a lo que está sucediendo, que no te pille por sorpresa, estudia más, infórmate, busca soluciones.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Los Sagitario que estén enfrentando una separación en este momento tienen todo de su parte como para salir de esta situación más rápido que tarde, es probable que tengas que hacer algunos esfuerzos para lograr resistir la tentación de querer saber de esa persona a cada momento, por ello debes concentrarte en las cosas que te hacen bien y buscar refugio en la familia y amigos.

Una persona que ha vivido un engaño en su relación de pareja buscará tu consejo, dale tu apoyo de la forma que sabes hacerlo, no le dejes pasar por este momento difícil por sí misma. Si tienes la fortuna de estar muy bien en tu relación de pareja, entonces es momento que comiences a darle la importancia que merece.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es momento de trabajar duro por las cosas que quieres, no esperes a que se solucione todo de manera milagrosa en tu vida, no siempre vas a tener la oportunidad de mejorar todo lo que quieres, pero sí de estar un poco más atento a las cosas que comienzan a manifestarse a tu alrededor.

Recuerda siempre que las oportunidades en la vida no se dan dos veces, toma lo que tienes ahora frente a tus ojos. Tienes el control de tu vida y eso se nota, los demás pueden verlo, si crees que no es así, entonces no has estado observando bien lo que se ha estado gestando a tu alrededor.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tienes un momento complicado con la pareja, es probable que alguien te haga un comentario sobre su comportamiento, pero no saques conclusiones sin saber su versión de los hechos, necesitas saber de su boca primero antes de comenzar a sufrir o asegurar lo que has escuchado.

Recuerda que siempre hay caminos y opciones puestas frente a nuestros ojos, toda nuestra vida está compuesta de decisiones y de diferentes caminos para tomar, pero depende de nosotros por dónde iremos, procura escuchar a tu intuición y a tu corazón en esta materia. Si tu relación de pareja está mal hace mucho tiempo y estás comenzando a conocer a otra persona, no tomes la opción de hacer algo a escondidas, es mejor decir la verdad e ir de frente.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando. No es bueno que creas que no puedes conocer a una persona que te ha llamado la atención solo porque has tenido fracasos en tus relaciones anteriores, es probable que tengas que estar un poco más comprometido con los sentimientos de esa persona, pero vas por un excelente camino con ella.

Comienza a llevar una alimentación más sana, prefiere fibra y frutas por la mañana. Una persona muy buena está por ofrecerte un trabajo muy bueno que te dará grandes ganancias, no dejes que se pase la oportunidad de hacer algo que realmente te gusta y en lo que serás muy feliz, viene dinero a tu vida, solo debes trabajar por ello.

Frase del día: "Recordar que vas a morir, es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón" - Steve Jobs