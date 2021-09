Welness: Vida en movimiento

Desde algunos años, Issa Vásquez decidió dedicarse al mundo de las redes sociales y dedicarse al 100 por ciento a sus redes sociales, en donde comparte tips y consejos a sus más de 500 mil seguidores sobre ejercicio, alimentación, una vida saludable, además de mostrar el día a día de su vida.

Cuando incursionaste en todo este mundo, ¿qué fue lo que descubriste que más te impresionó?

Que no hay que dejar de comer, para estar sanos. Yo creo que mi falta de información y mi poco conocimiento. Yo creo que en mi poco conocimiento decía ‘Me va a tocar hacer dieta y dieta y dieta para bajar’, y obviamente al principio sí, uno tiene que ser más cuidadoso con lo que come, no es que voy a ver esos cambios comiendo hamburguesa todos los días, pero, en verdad, tener un estilo de vida saludable, también es comerte una hamburguesa un fin de semana o darte esos gustos, es tener un balance, y yo estaba completamente equivocada, yo creí que era dejar de comer, matarme en un gimnasio y aguantar hambre, y cero. Yo hoy en día vivo feliz con mi cuerpo, con mi físico, con lo que logrado.

¿A qué retos te enfrentaste cuando incursionaste en este mundo y al crear toda esta comunidad?

Hoy en día hay muchos, sigue habiendo. Al principio… yo soy mucho de hablarle a la gente, pero no es lo mismo coger un celular y uno ponerse a hablar porque la gente lo mira a uno como loco, entonces, al principio era como mostrarme yo en redes, segundo, no dejarme llevar por la competencia porque, cuando tú entras al mundo de redes, la gente de pronto no ve que atrás de una pantalla también hay alguien, entonces solo es comparar o criticar, y todavía lo vivo, aún recibo críticas, normal… y de pronto eso… yo creo que ese es el mayor reto en ese momento, como tener la fortaleza de ver los mensajes de apoyo de gente que te quiere y no darle importancia a los mensajes negativos, entonces yo creo que ese es el mayor reto en redes sociales y también, uno no competir con nadie, como que siempre tener acá la esencia de uno y no dejarse llevar por lo que uno ve, por lo que está de moda. Siempre debes ser tú mismo.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida como influencer?

Todo, yo amo mi trabajo. Eso de los comentarios negativos es uno por ciento y ese es el más negativo que yo veo, entonces, amo tener un equipo porque, antes yo vivía sola en Bogotá, en este momento estoy en mi casa pero yo vivo sola, entonces es levantarme y saber que tengo en una pantalla una comunidad a la que le cuento mi vida, mi todo, con los que me desahogo, con los que lloro, con lo que todo… entonces, como sentir todo ese apoyo de la gente, ellos sin darse cuenta, me da a mi la energía, la motivación, la disciplina, porque hay veces que yo me levanto y no quiero mover un dedo, no quiero y también se los digo pero me escriben como ‘Issa, te estoy esperando’, entonces yo me paro y me transformo, y me compongo para la gente… entonces, como esa recarga de energía, ese equipo… yo siempre digo que es mi equipo… ese equipo que uno crea es increíble también en las oportunidades de trabajo, de conocer gente increíble… el trabajo es increíble, yo trabajo en lo que más a mi me apasiona que es esto.

Muchas veces la gente piensa que es sólo grabar un video y ojalá fuera sólo grabar un video, esto es un trabajo 24/7, es crear contenido todo el día y, sobre todo, dar un contenido de valor que yo creo que es el éxito de cualquier persona que trabaja en redes, no es una cara bonita, no es un cuerpo bonito… es mucho más allá de eso, es darle a la gente algo hoy en día, por lo menos, que hay tanta gente en Instagram, tanta información… es darle algo a la gente que le sirva; yo creo que eso es lo más fundamental y lo más importante en redes sociales en este momento.

Con todo el contenido que creas, ¿cuál es el mensaje que le quieres mandar a tus seguidores?

Mi frase es ‘Si yo puedo, tú puedes’. Siempre lo he dicho y no sólo lo digo en el ámbito de vida saludable porque, obviamente, todos en algún momento podemos bajar de peso, comer saludable, pero va mucho más allá de eso… yo era un niña que estudié administración de empresas, que siempre tuve el sueño de formar una empresa, no sabía como… que estuve en un momento en una empresa gigante, una multinacional y también renuncié para seguir mis sueños y lo he logrado, lo he logrado con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación he podido alcanzar esos sueños y me faltan miles por cumplir, pero he venido lográndolo… entonces si yo pude cambiar mis hábitos… todos pueden. Yo siempre les digo, MOTIVACIÓN NO SIEMPRE VA A HABER, PERO SI uno tiene disciplina uno llega a lo que se proponga.

¿Cuál es la responsabilidad que ustedes como Influencers tienen con su público?

Lo más importante de todo es ser honesto. En mi caso, yo no estaría acá si no fuera por la gente que me sigue, entonces, lo mínimo que yo tengo que dar a ellos es honestidad, que va desde una publicación, hasta lo que transmites. Y también, un contenido de valor… que te sigan porque estás influenciándolos de manera positiva y contenido de valor es hasta un video chistoso, porque le estás alegrando la vida a una persona… pero darles algo que, de alguna manera, puedas influir positivamente en ellos.

¿Cómo podemos empezar con los pequeños cambios?

Yo siempre he dado pequeños tips que me sirvieron a mi.

1) Yo me ponía metas pequeñas… porque soy una persona de retos. Ponía metas pequeñas pero alcanzables, digamos, yo era una persona muy sedentaria y decía ‘esta semana, ir mínimo 3 veces al gimnasio’ y lo escribía, porque es que, cuando uno lo ve, es diferente a tenerlo acá en la mente.

2) Ir más allá de lo que uno ve. Entender lo que uno se está comiendo, no dejar nunca de comer, sino tener un balance, que no es tan difícil como uno lo ve.

3) Hacer algo que a uno le guste y que disfruta, por lo menos al principio.

Con la pandemia, la influencer se enfrentó a un problema específico, al igual que muchas personas que gustan de llevar una vida activa: “Estaba acostumbrada al gimnasio y cuando llegué a mi casa dije ‘¿qué voy a hacer?’, porque no tenía máquinas, ni pesas, ni nada; pero cuando se quiere, se puede”.

Para motivarse y motivar a sus seguidores, la empresaria comenzó a hacer lives en los cuales hacía rutinas de ejercicios, a las que le inyectó un poco de creatividad y alternativas: “Yo decía ‘no tengo pesas’ y seguramente las tenía, pero la mayoría de la gente que me seguía no, entonces las cambié por jabones pesado, llené maletas con peso…” y así, con botellas de agua, mochilas, entre otros objetos, la influencer entrenó por un año en casa: “En mi página los testimonios de la gente que entrenó un año conmigo y vio resultados sin gimnasio”, confesó Issa.

LOS INFALIBLES DE ISS

En sus rutinas, Issa no necesita más de 60 minutos para hacer rutinas de cuerpo completo o fullbody, o enfocadas en tren superior o inferior.

“Si es un fullbody le meto cardio y diferentes partes de todo el cuerpo. Empiezo calentando con unos burpees, jumping jacks, jumping squats como para subir el ritmo cardiaco y empezar a entrar en calor. Después divido tren inferior y tren superior. Cuando es tren inferior hago una combinación de sentadillas, tijeras, puentes y ahí haces una parte de tren inferior; luego, para tren superior puedes hacer unos bup shop, lagartijas”.

De estos ejercicios, lo que Issa destaca es que no necesitas pesas para realizarlos: “Termino siempre con abdomen. También me encanta meterle ejercicios dentro de la rutina como jumping squats, burpees… algo que eleve el ritmo cardiaco para que no sea tan plano”, agregó.

A pesar de que muchas personas ya han vuelto a los gimnasios, así como Issa, la influencer continúa haciendo sus lives a los que se conectan miles de sus seguidores.

Por Daniela Zambrano

PAL