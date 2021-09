Banca: ¿cómo presentar una queja ante la Condusef?

Usuarios de todo el país han manifestado su molestia ante las fallas del sistema electrónico, transferencias, pagos y servicios en cajeros automáticos que desde la madrugada de hoy domingo se han registrado en el banco BBVA, desde la mañana del domingo, usuarios se han volcado en redes sociales y en los servicios telefónicos para pedir una solución por la falla que de acuerdo con el propio banco se debe a una ‘intermitencia’ en sus servicios.

Los cuentahabientes del banco narran a través de los mensajes en redes sociales, que no se puede iniciar sesión desde la aplicación, no hay servicio de cajeros automáticos para retirar efectivo ni en tiendas de autoservicio, tampoco funcionan las transferencias bancarias ni la aplicación móvil. Dicha situación ha generado no solo molestia, sino también confusión entre los usuarios de servicios, ya que han pasado varias horas y no se ha resuelto el problema.

La institución por el momento sólo ha subido un mensaje a través de sus redes sociales para informar sobre el problema, pero nada más, se desconoce las razones por las que el sistema del banco ha dejado de funcionar.

Ante ello, miles de usuarios han puesto los ojos en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quienes son los encargados de mediar y sancionar a las entidades financieras en caso de que ocurran anomalías como las que están sucediendo este domingo.

¿Cómo presentar una queja ante la Condusef?

Los usuarios de servicios bancarios pueden solicitar reclamaciones sobre consumos o cargos no reconocidos, solicitud de cancelación de productos, disposiciones de dinero no reconocidas y los depósitos no reflejados en la cuenta.

La Condusef puede tramitar las quejas de forma electrónica a través de su sitio web, actualmente por la pandemia por Covid-19 los servicios presenciales se llevan a cabo pero de forma ordenada y con previa cita, por lo que se recomienda realizar el trámite desde la página www.gob.mx/condusef

Una vez que ingresaste los datos del banco o entidad financiera con la que tienes el problema, (se tiene registrados a 39 de ellos) debes redactar el motivo de la reclamación.

El usuario deberá proporcionar la información y datos del asunto, deberá adjuntar los documentos digitalizados, además de proporcionar detalles como monto, fechas, hechos, etcétera. Con esta información, el portal irá construyendo el escrito de reclamación que se enviará a la Institución Financiera.

El usuario de la institución deberá registrar sus datos personales como nombre completo, el domicilio, la calve única de registro de población (CURP) y una cuenta de correo electrónico válida para llevar a cabo el registro y las respuestas del caso.

Finalmente, el usuario deberá validar la información que ha redactado sobre el problema que tuvo con la institución financiera y enviarla a la Condusef

En respuesta, Condusef enviará por correo electrónico el número de folio y el escrito de reclamación, con esos datos el usuario podrá dar seguimiento al asunto sobre su problema y recibir las notificaciones del caso.