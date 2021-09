9/11: La conmovedora historia de la mujer cubierta de polvo que sobrevivió el 11 de septiembre

La mañana del 11 de septiembre de 2001 contó con imágenes apocalípticas luego de los increíbles atentados perpetrados por islamistas radicales, mismos que secuestraron varios aviones para infundir el terror entre la sociedad estadunidense y tuvo en Nueva York la representación más triste y dramática con la destrucción de las Torres Gemelas en el centro neurálgico del poder económico en Estados Unidos y del mundo, el Centro Mundial de Comercio (WTC).

De entre las imágenes que más llamaron la atención de aquel fatídico día, destacó la imagen de una mujer afroamericana totalmente cubierta de polvo producto de los escombros de una de las torres luego de varios minutos de caos y angustia por el brutal golpe de un avión comercial en medio del edificio, esa acción se repitió en la otra torre, en el Pentágono y a punto estuvo de pasar lo mismo en el Capitolio, sin embargo, los pasajeros del vuelo 93 lo evitaron.

En medio de esa crisis, Marcy Borders, la joven afroamericana recibió la orden por parte de su jefe de no bajar del piso 81 de la Torre norte en la que laboraba para el Bank of America, su jefe le indicó que no debía hacerlo y que continuará con sus labores, ella decidió no hacerle caso y corrió de inmediato para buscar la salida del edificio, al salir se refugió en el vestíbulo de un edificio cercano y fue en ese lugar que un fotógrafo de nombre Stan Honda tomó la siguiente imagen.

En la fotografía, Marcy aparece totalmente cubierta por el polvo, de acuerdo con Honda, cuando la vio se extrañó de verla asustada y con su ropa llena de polvo, además destacaba el hecho de que iba bien vestida como si saliera de su lugar de trabajo.

De acuerdo con la propia Marcy, decidió desobedecer a su jefe porque sintió que la estructura comenzó a temblar a medida que el fuego y las altas temperaturas destruían los pisos aledaños al accidente en el que el avión de American Airlines 11 se incrustó en el edificio considerado por algunos años como de los más altos e imponentes en el mundo.

Cuando entró al vestíbulo lo único en lo que pensaba era en ponerse a salvo y jamás se dio cuenta de su aspecto personal hasta que al día siguiente de los atentados vio su foto y entonces decidió ponerse en contacto con el fotógrafo que la ‘inmortalizó’, Marcy salvó su vida aquella mañana, pero su destino fue marcado desde entonces y no volvió a ser la misma que llegó a trabajar ese martes 11 de septiembre por la mañana.

El daño psicológico y emocional fue tal que Borders atravesó por cuadros severos depresivos, lo que la orilló a consumir drogas en exceso, perder la custodia de sus dos hijos derivado de esas crisis y permanecer desempleada por largos 11 años, incluso la mujer no podía siquiera escuchar un avión porque de inmediato reaccionaba y le daban ataques de pánico.

Sin embargo, luego de pasar por severas crisis y una terapia de rehabilitación difícil y continúa para desintoxicarse y superar sus traumas, Marcy pudo recuperarse y con el tiempo también recuperar la custodia de sus hijos, sin embargo, el destino le tenía preparada otra jugada.

Sus días finales

En noviembre de 2014 Marcy se enteró que padecía de cáncer de estómago, para ella el golpe fue igual de duro que lo sucedido el 11/9, la primera reacción que tuvo luego de enterarse de la situación fue culpar directamente a lo ocurrido el 11 de septiembre, ya que de acuerdo con su percepción, físicamente se encontraba bien de salud, no tenía comorbilidades y le extrañó mucho su condición, en parte sustentada por la cantidad de personas que fueron diagnosticadas con cáncer que se encontraban cerca de la ‘zona cero’ en el WTC.

La inhalación del polvo y las sustancias contaminantes que aspiraron cientos de personas ese día que cayeron las torres fueron tomados por Borders como los causantes de sus males, además de lidiar con el alcoholismo y los ataques de ansiedad que no la dejaron en paz por mucho tiempo.

Los medios de comunicación la bautizaron como ‘dust lady’, al paso del tiempo perdió la batalla en contra del cáncer dejando en la orfandad a sus dos hijas, la única razón para mantenerse en la pelea.

En una entrevista, el hermano de Marcy, Juan, se mostró orgulloso por la pelea que ofreció su hermana ante su complicada situación y la llamó una ‘heroína’ de la vida, por sobreponerse a la pérdida de amigos, conocidos y compañeros aquella mañana del 11 de septiembre y luchar hasta el final en contra de la enfermedad posiblemente producida por ese mismo hecho catastrófico y otros males que la acompañaron desde el 9/11.