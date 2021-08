Javier Alarcón da la VERDADERA razón por la que los atletas mexicanos sólo ganan medallas de bronce: VIDEO

Si bien es cierto, por mucho apoyo que se le ha dado al deporte en México, éste no ha podido destacar a nivel internacional y la prueba está dentro de los medalleros de los Juegos Olímpicos que se presentan cada cuatro años. En el caso de Tokio 2020, no es la excepción, pues en vísperas de que termine la competencia (8 de agosto) nuestro país apenas ha conseguido 3 preseas de bronce.

Al parecer esto tiene una explicación bastante lógica que bien podría tener un origen desde la infancia. Así lo explicó el comentarista deportivo Javier Alarcón durante una mesa de análisis y en tono enérgico. Y no es para menos, el hecho de que los atletas mexicanos se preparen durante años y no rindan frutos sus esfuerzos habla de un problema que no se ha atendido con la debida atención.

"Me he puesto a investigar por qué nos está pasando esto. Vean la deferencia de los bronces en la historia con respecto al oro. Si sumas los bronces son tres veces más que los oros y mucho más que la plata: 13, 24 y 35. Pero, por qué pasa esto, por qué tenemos que ir con esta penuria por la vida en los Juegos. ¿Cuáles son las razones? Yo tengo una que creo que sé que es muy interesante y voy a desdoblarla porque basta de esta mediocridad", señaló con evidente molestia.

A pesar de que sus compañeros citaron algunas posibles causas, él dio su postura, la cual tuvo una lógica irrefutable.

¿Por qué México gana más medallas de bronce?

Sin pelos en la lengua, el comunicador culpó de manera directa a las familias mexicanas, en la sociedad y particularmente en el sistema. Aseguró que los adultos o figuras de autoridad, cuando están con los menores de edad se refieren a ellos de una manera cuando están en "mucha felicidad":

"Porque desde niños, los papás, los maestros en momentos de mucha felicidad. En momentos realmente de crecimiento, porque infancia es de estilo, en esos momentos nos decían 'no quiero oro, ni quiero plata, quiero romper la piñata'", declaró tras romper en carcajadas.

Como era de esperarse se llevó las palmas a tan atinado chiste que bien vale recordar, es parte de la idiosincracia de la "raza de bronce", pues nos caracterizamos de burlarnos de las desgracias propias y ajenas.

