Estas son las PELÍCULAS que abandonan Netflix en septiembre 2021, ¿ya las viste todas?

Como cada mes Netflix prepara nuevo contenido para su catálogo, sin embargo, es inevitable hablar de las malas noticias para los cinéfilos ya que algunas películas dejarán de estar disponibles en la plataforma a partir del 1 de septiembre.

Las licencias de estas películas han expirado y por ello salen de Netflix sin saber si volverán a ser parte del catálogo. Si deseas saber si tu cinta favorita se encuentra en la “lista negra” para este mes entonces lo puedes hacer al ir a “más información” y en la parte inferior del lado izquierdo encontrarás la leyenda “último día para ver este título” con la fecha.

“Chicas pesadas” es una de las películas que ha ocupado en más de una ocasión el top 10 de Netflix, sin embargo, el último día para disfrutarla en la plataforma es el 31 de agosto pues abandona el catálogo a partir de septiembre.

Películas que se van de Netflix

Aunque durante septiembre llegan más películas y series a Netflix, las que se van dejan un gran vació entre los fanáticos del terror, la comedia y los dramas por lo que es momento de aprovechar el fin de semana y disfrutarlas cuanto antes.

Las películas infantiles y algunas de las más aclamadas por la crítica no se salvan de salir de Netflix, por lo que es importante tachar de la lista aquellas que ya viste para poder ir directo a las que aún no has tenido la oportunidad de disfrutar.