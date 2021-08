RETO VISUAL: ¡Nivel imposible! Encuentra el paisaje diferente en menos de 5 segundos

Desde el inicio de la pandemia, en gran medida por el confinamiento obligado al que gran parte de la población mundial se vio sometida, los retos visuales en redes sociales se han vuelto virales y toda una sensación entre los usuarios de las diferentes plataformas.

Esta ocasión te presentamos un reto de verdad difícil, e incluso más de un internauta lo ha calificado como “Nivel imposible”, pues solamente el dos por ciento de quienes han intentado este desafío lo han logrado.

Así que si quieres poner a prueba tus habilidades de concentración y visión, así como desafiar a tus amigos, pon atención pues este reto solo te brinda cinco segundos para resolverlo, motivo por el que el nivel de dificultad es muy alto ¿Te atreves?

¿En qué consiste el desafío?

Este reto consta de apreciar la siguiente imagen que muestra un número de paisajes, aparentemente iguales, pero si los observas con atención, te darás cuenta que existe uno de esos paisajes que es diferente, y aunque no es tan notorio lo difícil viene al contar solo con 5 segundos para resolver el desafío.

Cabe señalar que no debes desanimarte por el poco tiempo, sino al contrario, úsalo como motivación para divertirte y retar a más amigos. Sin más observa la imagen con atención e intenta superar este desafío.

Si no has podido ubicar el paisaje diferente, no te preocupes, la mayoría no lo logra en el primer intento, aquí te dejamos unas pistas para solucionar este acertijo viral, intenta de nuevo.

Si de plano no pediste debes saber que la imagen te muestra dos tipos de figuras que se repiten con montañas que miran hacia la izquierda y otras hacia la derecha, pero existe una sola que no cumple con ninguno de estos criterios. Aquí la solución: