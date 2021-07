RETO VISUAL: Encuentra el coche diferente en 20 segundos y demuestra tu destreza

Los retos visuales se han convertido en la mejor forma de pasar un buen momento en las redes sociales, y cada día son más las imágenes que se pueden ver, por eso hoy te traemos este divertido desafío, en el que deberás encontrar el coche diferente en 20 segundos y así demostrar tu destreza y habilidades.

Si eres de los que prefieren pasar el tiempo y desafiar tu mente, este reto es para ti, pues se trata de un desafío nuevo con el que estamos seguros que pasarás un gran momento, pues muy pocos han logrado encontrar el auto que muestra algunas diferencias, por lo que deberás poner mucha atención.

Para encontrar la imagen del coche que no es igual a los demás deberás estar atento a cada detalle de los dibujos, buscando entre las llantas, las ventanas y las manijas de los pequeños autos, pues la diferencia puede estar en cualquier lugar, así que no pierdas tiempo y pon el cronómetro a correr.

Desafía a tus familiares y amigos. Foto: El Heraldo de México

Si los 20 segundos que te dimos ya pasaron y no has podido encontrar ninguna diferencia no te preocupes, pues te daremos algunas pistas para que logres el objetivo y puedas localizar al coche que es diferente a los demás.

Pista 1: Pon especial atención en la parte central de los coches.

Pista 2: El auto diferente está entre las últimas 3 filas.

Solución reto visual: Aquí está el coche distinto

Para que ya no sufras más por no haber encontrado el dibujo que no es igual a los demás te daremos la solución, el auto distinto se encuentra en la cuarta fila y la quinta columna, es el segundo auto de derecha a izquierda y la diferencia es la cantidad de manijas que tiene, pues en este sólo hay una.