Reto Visual: Encuentra el número 8 en 5 segundos, pocos pueden hacerlo

La mejor manera de ejercitar la mente y poner a prueba la agudeza visual de cada persona es mediante alguno de los retos virales que se han popularizado en redes sociales, además de disfrutar de un espacio de ocio es una buena manera de poner a prueba los sentidos, así que no dudes en disfrutar tus vacaciones de verano realizando algunos de estos divertidos retos visuales.

Los retos y acertijos visuales son una de las mejores opciones para mejorar y entrenar tu agilidad mental, además que se han convertido en uno de los entretenimientos preferidos por los usuarios de redes. Ahora se ha vuelto viral una prueba que consiste en identificar el número 8 en menos de 5 segundos, el cual se encuentra escondido en una imagen repleta de números 9.

Parece algo sencillo, sin embargo, puede que te tome más tiempo del que supones para realizarlo, a no ser que ya seas todo un experto en este tipo de retos. Aquí deberás poner a prueba tu capacidad para detectar aquellas imágenes, números o figuras que no coincidan con el resto, recuerda que tienes un tiempo límite para hacerlo.

Conviértete en el mejor y pon a prueba tu agilidad

Para cumplir el reto ¿Puedes encontrar el número 8? dispones de 5 segundos o menos; no olvides que uno de los objetivos de esta prueba es hallar el número perdido en el menor tiempo posible, con esto demostrarás tu habilidad y destreza. Pon a prueba tu agudeza visual y no olvides que la primera reacción visual es clave para que consigas tu objetivo en el menor tiempo posible.

Hay que reconocer que muchos usuarios de redes sociales han intentado resolverlo, no obstante, no han conseguido su objetivo, es verdad que el tiempo límite es corto pero de eso se trata, de imponer un récord. Mientras que aquellos que lo logran, perfeccionan su técnica jugando otro tipo de retos, así que la experiencia también ayuda. No olvides poner atención en los detalles de la imagen, ya que ahí podrías encontrar las claves para resolverlo en la brevedad.

Ponte a prueba y logra tu objetivo al primer intento. FOTO: El Heraldo de México

Observa con detenimiento la imagen y encuentra el número 8 perdido entre los 9, una vez que hayas podido resolver el reto, no dudes en compartirlo, ya que entre más personas lo jueguen, se vuelve más emocionante esta prueba viral. Ahora ya puedes comparar con los demás tus tiempos y así ir mejorando con la práctica. Si al primer intento no lo logras, inténtalo de nuevo y así hasta que lo logres. No olvides que el objetivo también es divertirse.