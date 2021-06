Reto Visual: ¿Puedes encontrar al pug en menos de 15 segundos? Muy pocos lo logran

Pon a prueba tu mente con este divertido reto visual, el cual si bien tiene una dificultad elevada, te aseguramos que independientemente si lo resuelves o no te arrancará una sonrisa del rostro.

Así que pon a prueba tu destreza y visión, compara resultados con tus amigos divirtiéndose de lo grande, cabe señalar que desde hace ya varios meses en redes sociales se han hecho comunes los llamados retos visuales, muchos de los cuales suelen ser sencillos pero otros, como este, presentar un nivel de dificultad “difícil”.

Esta ocasión las redes sociales se han vuelto “locas” con curiosa imagen que ha dado origen al reto visual, el cual consiste en encontrar a un gracioso perrito pug oculto en el paisaje.

¿Qué hay que hacer? Sencillo, debes encontrar al gracioso perrito pug en menos de 15 segundos, en papel suena una tarea sencilla pero una vez que observes la imagen te darás cuenta que encontrar a este “lomito” no es nada fácil.

¿Dónde esta el Pug? FOTO: ESPECIAL

Si bien encontrar a este singular perrito es muy difícil, te aseguramos que al encontrar al “lomito” te dará gran ternura y hasta te arrancará una risa cuando veas su expresión y el lugar donde se encuentra.

Solución

Si de plano no pudiste encontrar al pug, no te apures, no eres el único ni el primero que no lo ha logrado, y eso que a pesar de que la carita del tierno perrito de verdad llama la atención.

Te preocupa perder el sueño por no saber la solución de este reto, observa con mayor detenimiento la imagen, revisa bien los detalles y pon atención en la banca del parque en la foto.

¿Sigues sin verlo? esta bien, te presentamos la solución, no sin antes mencionar que este curioso reto fue compartido en Twitter por la usuaria @iam_aisswarya quien capturó esta imagen de su perrito y su singular mueca. Aquí la solución.

Aquí el singular "lomito" y su peculiar "sonrisa". FOTO: ESPECIAL

SSB