VIDEO VIRAL: Hombre graba imponente tornado a pocos metros y siente todo su poder

Los tornados son conocidos por ser brutalmente devastadores ya que arrasan con prácticamente con todo lo que se les pone frente a su camino, sin embargo, hay muchas personas que encuentran estos fenómenos naturales realmente fascinantes y pese al peligro que representan deciden acercarse a la base de estas “serpientes de aire” tal como sucedió en Rusia, donde un hombre desafió a la naturaleza y logró acercarse a pocos metros de un tornado para sentir todo su poder.

De acuerdo con información emitida por diversos medios internacionales, el aterrador fenómeno ocurrió el viernes 2 de julio en la región de Rostov, la cual se ubica en el suroeste de Rusia y según los reportes el momento fue captado por un hombre, quien circulaba por la zona, por lo que decidió bajar de su vehículo y grabar con su celular el tornado que cambió repentinamente de dirección y se aproximó hacia la zona desde donde grababa.

En el video se puede apreciar que el sujeto, cuya identidad quedó en el anonimato, prefirió quedarse a grabar en lugar de correr para resguardarse y en el as imágenes se puede ver que, afortunadamente para él, el terreno por el que se desplaza el tornado está totalmente despejado por lo que no corre el riesgo de ser golpeado por algún objeto de gran tamaño que pudiera ocasionarle alguna herida, no obstante, se puede percibir que la arenilla golpea con fuerza.

Durante algunos segundos de la grabación, la cámara se enfoca en la base del tornado, sin embargo, momentos más tarde, enfoca la parte alta de la columna y se puede apreciar que se extiende por varios kilómetros de altura. Aunque el tornado parece no ser muy arrasador, se puede ver que por momentos toma fuerza e incremente su velocidad.

Tras la publicación del video en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones pues mientras algunos reconocieron la gallardía y arrojo del hombre para grabar tan de cerca un fenómeno natural de esta magnitud, otros lo calificaron como irresponsable, además, lo tacharon de irrespetuoso por desafiar de esa forma a la naturaleza y destacan que corrió con suerte pues de haber sido alcanzado por los fuertes pudo haber sido arrojado por los aires y haber sufrido una muerte inminente.

Como se mencionó antes, la identidad del desafiante hombre quedó en el anonimato, sin embargo, su video se hizo viral en redes sociales donde ya acumula miles de vistas y ha llegado a diversas plataformas por lo inusual de las imágenes.

¿Por qué se forman los tornados?

La formación de tornados está asociada con condiciones meteorológicas específicas en las que principalmente deben interactuar dos corrientes de aire de diferentes temperaturas, posteriormente, el aire con temperatura inferior queda atrapado en un plano interior, provocando que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas de forma paralela y con direcciones opuestas.

Tras esta interacción, el aire más cálido y húmedo se eleva y se produce el característico tubo giratorio que de acuerdo con las condiciones va tomando una velocidad de desplazamiento bastante elevada produciendo un efecto de “aspiración” por lo que tiene el poder de elevar objetos.

Se sabe que estos fenómenos meteorológicos pueden alcanzar rachas de viento de hasta 480 kilómetros por hora y el diámetro del vórtice puede ser de hasta 4.1 kilómetros por lo que su poder puede ser realmente devastador.

Con información de Actualidad RT.