Critican a hombre por hacerse cargo del bebé de la chica con la que empezó a salir

En Internet y redes sociales se volvió viral la historia de un joven que decidió afrontar la paternidad al descubrir que la chica con la que estaba saliendo ya estaba embarazada de otro hombre.

Edgar Costa es el nombre del chico de 27 años que compartió su historia en redes y en vez de apoyar su decisión y acto, recibió cientos de críticas por parte de otros hombres.

El usuario contó que después de la primera cita con Caro, se percató a través de una publicación en Instagram que la joven estaba embarazada, pero el hecho de que estuviera esperando un bebé de otra persona no fue impedimento para que la relación continuará y ellos continuaran saliendo.

La relación fue creciendo y el cariño se convirtió en amor después de algunos meses, fue entonces fue cuando decidieron iniciar formalmente el noviazgo para después acordar un compromiso de matrimonio.

Durante el transcurso también culminó en embarazó y nació una pequeña niña a la que decidieron llamar Lara, mientras empezaban a planear y buscaban el mejor día para darse el sí en el altar.

Con el objetivo de compartir su alegra Edgar realizó la publicación el Facebook, dando a conocer la familia que había formado a lado de Caro y ahora con la llegada de Lara, hija de ambos, expuso su acto de amor a pesar de no tener algún lazo de sangre que lo una con la niña.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo quien aplaudió su valentía, amor y el giro a la palabra paternidad, pero desafortunadamente también recibió algunas críticas negativas en donde mencionaban principalmente que no era una buena idea hacerse cargo de un hijo que no es tuyo.