Mau Lozano: Con pasos firmes

Desde muy pequeño Mau sintió pasión por la música, gracias a la influencia de su papá. Años más tarde tuvo la oportunidad de tomar un curso de música en Berklee College of Music, así fue como decidió comenzar su carrera en esta industria y lanzó su primer sencillo "Meoria natural".

El 30 de julio lanzará su segundo sencillo “Luces”, en el cual jugó con diversos instrumentos para que su música tuviera otro sonido.

¿Cómo surge tu gusto por el mundo de la música?

Desde chiquito, mi papá siempre ha sido una persona muy musical y él fue el que me empezó a llevar a conciertos de música clásica, que, la verdad es que yo respeto mucho la música clásica, pero no es mi estilo. Y a los seis años es que agarré mi primera guitarra y la verdad es que no la solté; y la verdad es que la música siempre ha sido una parte muy importante en mi vida.

¿Cómo definirías tu estilo?

Lo defino como muy orgánico, natural. A mí me gusta estar en contacto con el instrumento y con la música. Los instrumentos que uso son verdaderos, no me gusta usar sintetizadores, me gusta ser un poco más tradicional. Y si tuviera que definirme en un género, sería un poco soft rock o rock ligero con un poco de blues y folk.

¿A qué retos te has enfrentado?

El mayor reto es conmigo mismo, es un juego de mucha paciencia y perserverancia, de que nada va a llegar de un día para otro; entonces, es seguir trabajando día con día, creer en ti mismo.

Desde que incursionaste en este mundo, ¿qué fue lo que más te impresionó?

La cantidad de talento que hay. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes músicos, productores, ingenieros de audio. Cuando escuchas una canción, das por hecho muchas cosas que existen detrás, y en este caso, te puedo decir que la gente que ha trabajado conmigo, tiene mucho talento y no los ves, pero están detrás con un excelente trabajo.

¿Qué mensaje quieres enviar con tu música?

El mensaje principal que intento incluir en todas mis canciones es de amor propio, de que siempre vamos a tener momentos malos, pero, lo que nos define es cómo salimos adelante y confiar en nosotros mismos.

Por Daniela Zambrano

