Efeméride: ¿Qué pasó el 21 de julio? Día Mundial del Perro

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro. Por otro lado desde el 2004 se decidió homenajear al mejor amigo del hombre por la inmensa importancia de estos animales.

¿Qué se celebra el 21 de julio?

1885.- Nace el director de cine y guionista belga Jacques Feyder, cuyo verdadero nombre es Jacques León Louis Fréderix. Uno de los fundadores del realismo poético en el cine francés.

1920.- Nace el actor y letrista argentino Zelmar José Daniel Guégnolle, mejor conocido como Zelmar Gueñol.

1920.- Nace la actriz estadunidense Constance Dowling. Actúa en filmes como “Rumbo a Oriente” para el productor Samuel Goldwyn y para el cine negro en “Black Angel”. Muere el 28 de octubre de 1969.

1922.- Nace la actriz española Juana Ginzo. A los 23 años se presenta al concurso “Tu carrera es la radio”.

1924.- Nace el cómico estadunidense Don Knotts.

1926.- Nace el director, productor y actor canadiense Norman Jewison.

1930.- Nace el actor español Javier Escrivá. La fama le llega en 1959 al interpretar al misionero “Padre Damián” en la película “Molokai”, de Luis Lucia-

1943.- Nace el actor estadunidense Edward Hermann. Actúa en Broadway en obras como “Mrs. Warren’s profession”.

1944.- Nace el director de cine británico Tony Scott.

1945.- Nace en Morelos el actor mexicano Sergio Calderón.

1948.- Nace el cantautor británico de ascendencia griega Steven Demetre Georgiou, mejor conocido como Cat Stevens.

1948.- Nace el músico y actor argentino Litto Nebbia, llamado en realidad Félix Francisco Nebbia Corbacho.

1948.- Muere el cineasta estadunidense David Wark Griffith.

1951.- Nace el actor y comediante estadunidense Robin (McLaurin) Williams.

1956.- Nace el actor y comediante estadunidense Jonathan M. Lovitz.

1961.- Nace el músico estadunidense James “Jim” Martin. Guitarrista principal en los grupos EZ-Street, Vicious Hatred, Agents of Misfortune, Recluse, Pigs of Death y Faith No More.

1962.- Nace el cantante canadiense Lee Aaron. Vocalista de hard rock y jazz.

1964.- Nace el actor argentino Gustavo Bermúdez.

1965.- Nace el cantante y productor argentino Javier Calamaro.

1973.- Nace la actriz estadounidense Miquela Christiane “Micki” Duran. Actúa en filmes como “Orange county”, “Jerry Maguire” y “Showgirls”.

1973.- Nace la cantante mexicana Fey, cuyo nombre verdadero es María Fernanda Blázquez Gil.

1978.- Nace el actor y productor estadunidense Josh Hartnett.

1983.- Nace la cantante mexicana Nadia Yvonne López Ayuso, conocida como Nadia.

1986.- Nace el actor español Fernando Tielve. Ha grabado capítulos de “El internado”.

1989.- Nace el actor estadunidense Rory Culkin. Inicia su carrera al lado de sus hermanos mayores, uno de ellos Macaulay Culkin; participa en “Señales”, al lado de Mel Gibson y Joaquín Phoenix, así como en “The Chumscrubber” y “Down in the valley”.

1989.- Nace el actor británico Jamie Waylett. Conocido por personificar a “Vincent Crabbe” en seis de las películas de la saga “Harry Potter”. En 2009, le encuentran droga y lo sentencian a 120 horas de trabajo comunitario.

1990.- El músico y compositor británico de rock and roll Roger Waters participa con el disco “The wall” en la plaza Potsdamer.

1998.- Muere el actor estadunidense Robert Young. Conocido por sus papeles protagonistas en dos series de larga duración, el de “Jim Anderson”, el padre de “Father knows best” y el del doctor “Marcus Welby”.

2003.- Muere el creativo de televisión estadunidense Walter Matthews “Matt” Jeffries. Aviador, mecánico, diseñador y escritor.

2004.- Muere el compositor estadunidense Jerry Goldsmith.

2011.- El dominicano Prince Royce es el máximo ganador de la ceremonia de Premios Juventud, al lograr cuatro galardones.

2012.- La actriz mexicana Martha Higareda da el banderazo de salida al Rally Universitario que se realiza dentro del Guanajuato International Film Festival (GIFF) y el que consiste en realizar un cortometraje de cinco minutos en un lapso de 48 horas.