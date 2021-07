FUERTES IMÁGENES: Asaltante golpea de forma brutal a mujer sin importarle que estuviera su hijo

Por desgracia, la inseguridad parece no tener límites y los delincuentes cada vez más hacen lo que sea con tal de quitarle a las personas las cosas que con el sudor de su frente se ganaron. En esta ocasión indignó un caso ocurrido en Guatemala: Tres delincuentes asaltaron a una mujer y le propinaron una fuerte golpiza sin importarles que estuviera su hijo enfrente.

A través de un video, que se viralizó de inmediato en redes sociales, se puede apreciar a dos hombres y una mujer caminar por la calle y llegar hasta donde estaba la víctima. Acto seguido, uno de ellos la toma por el cuello, mientras el otro le quita una de sus bolsas y emprende la huida.

Al darse cuenta que tenía más objetos de valor, la pareja que se quedó con ella reaccionó de manera violenta. El joven le soltó golpes con el puño cerrado y ya en el suelo le dio un par de patadas hasta que soltó una especie de bolsa de color negro. Cabe destacar que la chica trató de detener a su compañero, pero éste no cesó sus ataques hasta conseguir su objetivo.

TE PUEDE INTERESAR: Joven muere mientras hacía jumping; se arroja al vacío sin equipo de protección

De acuerdo con la acotación de la cámara de videovigilancia que capturó la terrible escena, los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio a las 16:49 horas.

Logran detener a uno de los agresores

Después de realizar una serie de operativos de búsqueda para dar con los delincuentes, la la Policía Nacional Civil (PNC) informó que logró capturar a uno de ellos, quien fue identificado como Sergio Alexander "N".

A pesar de las pruebas y la presión social, el sujeto terminó libre debido a que la auxiliar fiscal del Ministerio Público señaló que no ameritaba o procedía la detención, además de que la víctima no quiso denunciar los hechos. "La víctima manifestó que no quería colaborar con la investigación y llamó a sus familiares para que la llegaran a recoger", indicó Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público.