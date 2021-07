El final de Loki pudo ser distinto, te contamos cuál era el plan original

Las aventuras y enredos de Loki han finalizado en su primera temporada para la plataforma Disney Plus, sin embargo, lejos de representar un alto en el camino, significa una apertura de múltiples historias y la entrada en escena de un nuevo villano (uno de tantos) que el Universo Marvel tiene para sus lectores y ahora para sus fanáticos en el cine.

Si no la has visto te la recomendamos ampliamente, más allá de la trama y las actuaciones geniales de Tom Hiddleston y su ‘hermana’ Sophia Di Martino, la serie destaca por mantener el interés desde el primer capítulo e ir tejiendo hilos diversos para los personajes de Marvel y su posible integración en un futuro cercano para el cine, algo similar a lo que ocurrió con la saga del Infinito.

Sin embargo, el capítulo final (no se los contaremos), dejó abiertas muchas posibilidades, lo que además alimentó las teorías de los fans (y no tan fans) de los personajes que intervienen en la historia sobre su futuro y probable aparición en el Universo Extendido de Marvel en su cuarta etapa, pero… ¿el final pudo ser distinto?

Ante esas preguntas de los seguidores, el guionista se la serie Michael Waldron indicó en entrevista con el sitio web oficial de Marvel, que para el episodio final en el que Sylvie y Loki se llevan los reflectores, se tenían pensadas otras versiones para satisfacer al auditorio, sin embargo, al ver la química entre Hiddleston y Di Martino en la versión que podemos ver en el sexto capítulo, los creadores quedaron convencidos de que el final de la primera temporada no podría ser de otra forma.

Waldron indicó que más allá de marcar un final de temporada con el sexto episodio, se abrió la puerta para integrar decenas de historias con los múltiples personajes con los que cuenta la casa de las ideas y darle posibilidad a otros villanos provenientes de sus comics, por lo que consideró esencial dejar al capítulo tal y como lo podemos ver en Disney Plus.

En producción la segunda temporada

En este sentido, la directora Kate Herron celebró la entrada en escena del villano conocido como Kang El Conquistador, interpretado por el actor Jonathan Majors, personaje que marcará un antes y después en las series futuras de Marvel, a pesar de no ser uno de los villanos icónicos y reconocidos por los seguidores de la compañía editorial.

Kang abre la posibilidad de integrar otros mundos, y muy probablemente de traer a la pantalla grande a otros villanos de la altura y peso de Thanos en Infinity War o Endgame, lo que sorprendió a la directora, ya que a diferencia de lo que ha sucedido en otras compañías en las que no cuentan con libertad para integrar a sus diversos personajes en sus historias, en este caso no hubo problema a pesar de que Kang es el villano de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La temporada dos está en proceso y ya hay algunas sorpresas, entre ellas la posibilidad de que su directora no regrese, así es, el rumor sobre la posibilidad de que Kate Herron no se integre a la próxima temporada por cuestiones personales y otros proyectos alternos, está en la mesa.

Por lo pronto, no te pierdas la primera temporada de Loki con las actuaciones de Tom Hiddleston, Sofía Di Martino y la frescura de Owen Wilson con su personaje de Mobius, sinceramente, de lo mejor que nos ha dejado esta serie.