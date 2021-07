¿Te acuerdas? Éstas caricaturas de Canal 11 marcaron generaciones

Canal Once es reconocido a nivel internacional por ser la primera cadena de televisión educativa en el país y también una de las primeras televisoras universitarias en Latinoamérica. Además de su importancia a nivel profesional, tras más de 60 años de trayectoria, este canal tiene una importancia social que ha dejado huella en gran parte de la población mexicana, especialmente gracias a los contenidos infantiles transmitidos durante el periodo dedicado para las niñas y niños. Algunas de las caricaturas más memorables fueron transmitidas durante la época en la que Ilse Salas y Max Espejel eran los conductores del programa "Once Niños". ¿Cuáles son tus favoritas?

Los cuentos de la Calle Broca

Una serie de televisión francesa que consta únicamente de 26 episodios, mismos que podíamos ver una y otra vez. A pesar de haberse estrenado en 1995, este programa lleno de enseñanzas se ganó el corazón de la audiencia mexicana. Las historias están basadas en una antología de cuentos escrita por Monsieur Pierre Gripari, quien en la serie es el narrador de todos los cuentos, además de ser el responsable de enunciar la moraleja.

La serie francesa sigue vigente en gran parte de los jóvenes mexicanos. Foto: Twitter @VirisHnn

Pingu

Pingu, un pingüino del Polo Sur, vivía con su familia en un iglú. A lado de su mejor amigo Robbie, Pingu fue un programa fuera de lo común, pues no había diálogos entre los personajes principales. La única forma en la que se comunicaban era un extraño sonido agudo, como parecido a una trompeta. Una de las primeras producciones en stop motion que contó con más de 150 capítulos y que, hasta el momento, sigue dando material para algunos de los memes o stickers más utilizados en plataformas digitales.

Pingu tuvo seis temporadas. Foto: Twitter @paulinagzd

Aventuras de una Mosca

En esta serie basada en el cómic francés de Lewis Trondheim fue adaptada en Canadá en 1999. Los capítulos constaban de la vida cotidiana de una mosca con enormes zapatos. Con 65 capítulos de poco más de cinco minutos, esta serie también se ha convertido en uno de los recuerdos de la infancia favoritos de varias personas. Incluso, hay quienes han decidido plasmar la imagen de la protagonista en su piel.

En esta caricatura tampoco había diálogos. Foto: Twitter

@DaniRaCa

Mona La Vampira

Esta caricatura era protagonizada por una niña con una imaginación privilegiada. La trama consistía en que Mona Parker y sus amigos se enfrentaban cada día a una amenaza sobrenatural diferente. Desde un maestro vudú hasta un fantasma bailando en calzoncillos, los 65 episodios mostraban increíbles aventuras que terminaban en una resolución tan sencilla como un malentendido.