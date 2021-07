VIDEO VIRAL: Hombre fracasa en su intento de asaltar una combi en el Edomex

Los videos de asaltos a las combis que circulan en el Estado de México han sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. todos tienen una peculiaridad, pues exponen a los ladrones siendo más agresivos con los pasajeros, quienes vuelven cansados del trabajo y además deben lidiar con el Covid-19.

Sin embargo, a veces las cosas no resultan ser lo que los hampones planean. En las redes sociales circula un video del momento en que un asaltante intenta despojar a los usuarios, en una de éstas unidades, de sus pertenencias. Sin embargo, no contó con que sus amenazas no los intimidarían.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Texcoco con dirección hacia el Metro Santa Martha de la Línea A del STC.

Tras hacerle la parada a la unidad, el primodelincuente le exigió sus celulares a las personas, pero por más que soltó la clásica letanía con la que amenazan a las personas ninguno le prestó mucha atención al no mostrar algún tipo de amenaza:

"Dame el celular o te voy a poner un trancazo no le juegues... No estoy jugando dámelo", citó el hombre sin conseguir éxito. Al saberse fracasado el ladrón decidió abortar la misión y emprender la huída.

Los pasajeros buscan "agarrar" al asaltante

Después del pequeño susto, los pasajeros comenzaron a hablar entre sí de la experiencia sin dejar de observar al delincuente. Uno de ellos le dice al chofer que le advierta a sus compañeros porque se quedó "esperando".

Al calor de las palabras no faltó quien sugiriera que bajaran de la unidad para tomarlo por sorpresa ante la sospecha de que estaba desarmado. Como era de esperarse, el video se viralizó de inmediato.