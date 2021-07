Netflix: Película de domingo para ver este 11 de de julio; ¿cómo mejorar una relación entre padre e hija?

La fecha ideal para reunirse en familia y ver una "peli" ha llegado, para tal propósito es que se tiene a Netflix, como la plataforma que ayude a encontrar la producción adecuada y aliviar una tarde de confinamiento.

La recomendación que tenemos para este 11 de julio es original de la empresa con sede en Los Gatos, California; está protagonizada por Kristen Bell como Rachel Hamilton, hija de Harry y Kelsey Grammer: Harry.

"De tal padre", la película para ver este domingo

Like Father (en inglés) trata de una mujer adicta al trabajo que el día de su boda no deja de atender pendientes y el novio al ver que no podrá alejarla de su mundo en los negocios decide abandonarla, pero además de ello, Rachel es hija de un padre ausente, quien por el periódico se percata que su hija va a contraer nupcias y se presenta, para enredar las cosas.

Aunque la boda no se llevó a cabo, un viaje en crucero por el caribe ya estaba pagado, así que, padre e hija terminan enfrascados en la aventura, que los llevará a conocerse mejor, a entenderse y a perdonarse, además de que les permitirá conocer más gente y hacer que Rachel pierda un poco la necesidad de estar conectada al trabajo todo el tiempo.

La cinta es dirigida por Lauren Miller Rogen y su estreno se dio en Netflix en agosto de 2018, Miller también fue el escritor del guión, y ésta fue la película con la cual hizo su debut en la dirección.

Es una cinta ideal para el fin de semana, para preparar botanas y ver con la familia, ojo tiene lenguaje no apto para menores, de hecho la plataforma recomienda que sea vista por mayores de 17 años.

Palomera y divertida, cumple perfecto la función de un domingo por la tarde, así que si no tienes nada en mente, destina 103 minutos en ella.