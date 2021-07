Foo Fighters estuvo a punto de SEPARARSE; ésta es la historia

Luego de anunciar que se presentarían en el Foro Sol, diversos fanáticos de los Foo Fighters han enloquecido pues la banda liderada por Dave Grohl no se presentaba en la nación azteca desde 2017, cuando fueron headliner del Corona Capital y compartieron escenario con bandas de talla internacional como lo son Green Day, Phoenix, The xx y Cage The Elephant.

Sin embargo, un año antes los intérpretes de “Everlong”, “The Pretender” o “Best of you” estaban a punto de anunciar su separación, ya que se dispersaron rumores luego de que Dave cantará “Blackbird” en la gala de los Oscar ese año. Por ello, es que a continuación te contamos una de las historias más interesantes de la agrupación nacida en Seattle.

Resulta que un 2 de marzo del año del 2016, el grupo estadounidense publicó un vídeo en la plataforma de YouTube para aclarar la situación de la alineación. El metraje comenzó con varias capturas de noticias en las que se rumoraba su separación, incluyendo una de Taylor Hawkins en la que se especulaba que los Foo Fighters que hoy conocemos iban a desaparecer.

Tiempo después se mostraba a Dave Grohl hablando con el productor Butch Vig sobre su interpretación en los Oscar, donde concluía que el exbaterista de Nirvana debía iniciar una carrera en solitario y empezar a incursionar como músico del género electrónico. Mientras tanto, el resto de los miembros recibían pésimas noticias pues comenzaban a sondear nombres para sustituir a Grohl. Entre la lista figuraba David Lee Roth (Van Halen), Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Steve Perry (Aerosmith), etc.

Al mismo tiempo "Mr. Nice" iniciaba las primeras grabaciones como músico pop electrónico, lo cual le gustaba en un principio pues solo tenía que utilizar un botón para crear las canciones; sin embargo, con el pasar de los días comenzó a frustrarse, pues los temas no le salían como él quería.

Al final del vídeo se confirma al nuevo cantante de la agrupación, el cual sería que Nick Lachey, un antiguo actor y músico que aparece en la agrupación 98 Degrees interpretando su canción "Everlong".

En ese momento, cualquier fanático estaría al borde del colapso al saber todos los cambios que estaría sufriendo su banda favorita. Sin embargo, todo resultó ser una broma pues al final se agregaba un cartel explicando lo siguiente:

"Por millonésima vez, no nos vamos a separar y nadie va a comenzar una carrera en solitario”.

Como era de esperarse, sus seguidores se molestaron pues aunque se despejaron las dudas de una posible separación, se les quitaron las ganas de escucharlos por un rato. De hecho, poco tiempo después del vídeo lanzaron su álbum "Concrete and Gold" que fue uno de los mejores trabajos de ese año.

