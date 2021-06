Radiohead y Foo Fighters de unen para apoyar a trabajadores detrás de shows

Tras la cancelación de los conciertos en vivo por la pandemia de coronavirus, miles de personas que forman el staff encargado de preparar los shows se quedaron sin ingresos y bandas como Radiohead, Foo Fighters, Phoebe Bridgers y LCD Soundsystem se aliaron con una marca de bicicletas plegables para diseñar modelos únicos y subastarlos junto a Live Nation en la campaña Keep On Rolling.

Lo recaudado se destinará a Crew Nation Fund, una plataforma de apoyo económico para el equipo de trabajadores que se encuentran detrás de los escenarios y en las salas de conciertos en vivo, quienes sufrieron la cancelación generalizada de festivales y recitales por todo el mundo.

La empresa londinense Brompton Bicycle convocó a 13 artistas, con un listado que completan Dinosaur Jr, Khruangbin, Rise Against, Sub Pop records, Underworld, Oh Wonder, Enrique Iglesias, Nathan East y Neko Case. Cada uno colaboró en un diseño único para que, desde el pasado 28 de mayo esas bicicletas se subasten.

El fondo de apoyo económico a los trabajadores de la productora se creó en marzo del año pasado. “El equipo de trabajo es la columna vertebral de la industria de la música en vivo y esperamos que se unan a nosotros para apoyarlos durante este intermedio temporal”, expresó Live Nation en un comunicado.

“Gracias a Brompton por pedirnos que seamos parte de su campaña para recaudar fondos para Crew Nation. Amamos a nuestra tripulación y amamos nuestras bicicletas", comentó el guitarrista Ed O'Brien.

Las bicis fueron diseñadas por los propios músicos, pero la de Radiohead fue dibujada por Stanley Donwood, quien hizo las portadas de sus discos.

CREACIONES:

1. Oh Wonder puso en su diseño un marco frontal que contrasta.

2. Dinosaur Jr. eligió su color favorito, el morado metálico.

3. Phoebe se inspiró en las letras de su álbum 'Punisherg'.

4. Radiohead puso el gráfico de su disco 'Rainbows'. en el marco principal.

5. LCD Soundsystem utilizó un tipo de pintura ecléctica.

DESTINO DE FONDOS:

Crew Nation Fund será beneficiado.

El fondo se creó en marzo de 2020, tras la cancelación de todos los espectáculos presenciales en el mundo, por la pandemia.