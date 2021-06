VIDEO VIRAL: Paloma se mueve “sin cabeza” e intriga a usuarios en TikTok ¿es real?

A través de redes sociales es común que se compartan videos interesantes donde se muestran situaciones poco comunes y desconcertantes, esta ocasión por medio de la plataforma de videos cortos TikTok, fue difundido un video que ha logrado intrigar y espantar a miles de usuarios al presuntamente mostrar a una paloma que se mueve sin tener cabeza.

En la grabación que pronto se volvió viral y que fue compartida por el usuario @zou481, se aprecia al ave dentro de una jaula mientras cuida de sus polluelos recién nacido, sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que a la paloma aparentemente no tiene cabeza, pues simplemente se le ve sus patas, trozo, alas, pero al observar la zona de su cabeza no se logra apreciar su pico no ojos, dando la impresión de que se mueve sin cabeza.

Hasta el momento el material ha sido visto por más de 40 mil usuarios quienes se han manifestado sorprendidos e intrigados pues pocas veces se había mostrado una situación similar, sin embargo aparentemente todo se trata de una cuestión natural de estas aves.

¿Por qué la paloma se mueve si no tiene cabeza?

Si en este punto estás pensando que le apocalipsis zombie ya es una realidad y las aves fueron las primeras en convertirse, déjanos decirte que esta curiosa imagen se trata de una cuestión meramente natural de estas aves, por extraño que parezca.

Se trata, al parecer, de un buchón, una paloma que se caracteriza porque infla desmesuradamente el buche hasta el punto de que resulta difícil ver su cabeza, pues este tipo de palomas han desarrollado esta condición casi antinatural de esta parte de su cuerpo, por lo que de ahí se origina su nombre de buchón.

Debido a lo extraño que resultaron las imágenes, así a lo poco común que resultó para varios internautas, lo usuarios no tardaron en viralizarse la imagen y calificar el hecho como "fallo en la realidad" o una “paloma zombie”, así como cuestionarse si "eso existe" o "dónde está su cabeza", sin embargo, todo es parte de esta característica única de este tipo de palomas.

SSB