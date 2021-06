Jorge Campos tenía un diseñador para sus uniformes extravagantes y reveló quién era

Jorge Campos es considerado a la fecha como uno de los mejores guardametas mexicanos, revolucionó el futbol nacional portando siempre una distintiva vestimenta, la cual gran parte de la afición se preguntaba su origen. El futbolista impuso moda y estilo durante años y quizá muchos lo cuestionaron al respecto, pero su tendencia prevaleció.

El inmortal, como lo denominaban, destacaba en la portería, en la cancha y en las postales que se capturaban en cada uno de sus encuentros, y nadie mejor que él sabía presumir su distintivo. El atleta, originario de Acapulco, fue considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos, y siempre destacaba entre los demás.

Jorge Campos usaba siempre uno de los uniformes más extravagantes que el público hubiese visto antes, con colores neón, en la mayoría de los casos, que destacaban entre sus oponentes. Entre los 80’s y 90’s el guardameta impuso un estilo peculiar que todos se encargaban de replicar, y se preguntaban su origen.

Un portero en acción y con diseño propio

Jorge Campos se identificó con su estilo peculiar en la chancha y también por sus inigualables indumentarias, que dejaron marcadas a las nuevas generaciones. En las grabaciones, capturas, videos y fotos siempre se le recordará destacando en los demás, como exseleccionado mundialista tenía una voz propia y la defendía con su indumentaria.

Y su público se complacía al verlo, el recuerdo de sus uniformes y el color intenso de su vestimenta cautivaban en una época en que la afición requería de una comprensión más allá del fútbol. Con sus figuras, sus colores y su personalidad sobresalía, y así se ganó el cariño de su público. El cual, se cuestionaba acerca del origen de su indumentaria .

Y contrario a lo que pensaría la mayoría de sus aficionados, Jorge Campos diseñaba su propia vestimenta inspirado en el sol, la playa y el mar de su amado Acapulco; retomaba el color de los atardeceres, el recuerdo de su infancia y se encargó de reflejar cada aspecto de la costa de Guerrero en su vestimenta.

Las tardes de surf lo inspiraron a replicar tan coloridos pasiajes: “Siempre me gustó el mar, la playa, correr ahí en la playa, surfear, de niños todos queremos surfear, y las bermudas siempre me gustaron así largas, como ya no podía hacerlo, traté de llevar los colores a la portería porque es lo que me gusta. En esa época así se usaba. Nunca pensé en todo lo que iba a revolucionar, los colores, el diseño”, explicó durante una entrevista.

Pero lo que siempre destacó es su afinidad, ademas del deporte, al diseño, y así lo presumía con cada atuendo: “Me gustaba diseñar, un amigo en Acapulco tenía su marca de ropa y empezamos a hacer, le pedí algunos diseños, que cambiara esto sí, esto no, que cambiara a lo que me gustara y poco a poco fui mejorando los uniformes; si decían que estaban feos, antes estaba peor”, compartió Jorge campos.

MP