¡Marvel y Los Simpson se unen en epico crossover! Te decimos cómo ver 'The Good, The Bart, and The Loki'

La gran influencia de Los Simpson en la cultura pop sigue creciendo, pues como seguramente lo viste el pasado 4 de mayo, la serie animada se unió al día de Star Wars, pues como sabemos ambas franquicias son de Disney desde hace unos años.

Ese día Disney Plus presentó el corto especial “The Force Awakens from Its Nap”, en el cual pudimos ver a los integrantes de la familia amarilla interactuando con algunos habitantes de la ciudad de Springfield vestidos como personajes de la franquicia de George Lucas.

Sin embargo ahora tendremos un material nunca antes visto, en donde los personajes de la serie animada de Matt Groening tendrán un cruce con varios héroes del universo Marvel.

The Force Awakens from Its Nap”. Foto: Disney Plus

Esto es lo que debes de saber de “The Good, The Bart, and The Loki”

Tras el estreno del cuarto episodio de Loki, ahora Disney Plus confirmó que emitirá un corto especial tipo el crossover entre Los Simpson y Marvel.

Este cortometraje llevará el nombre de “The Good, The Bart, and The Loki”, el cual tendrá la participación especial de Tom Hiddleston, quien le dará voz a la versión animada del “Dios de las Mentiras”.

Según información del medio especializado Deadline, en la minihistoria mostrará cómo el hermano de Thor está siendo desterrado de nueva cuenta de Asgard.

Sin embargo Loki, tendrá que enfrentarse a sus rivales más duros que de costumbre: los integrantes de la familia Simpson y los héroes más poderosos de la ciudad de Springfield.

¿Cómo y cuándo ver este corto?

El cortometraje especial de Los Simpson y Marvel, estará disponible desde el próximo 7 de julio como uno de los contenidos originales de la plataforma Disney Plus.

Poster de “The Good, The Bart, and The Loki”. Foto: Especial

mavr