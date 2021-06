Los Simpson: Todas las TEMPORADAS estarán disponibles en Star Plus a partir de esta fecha

Una de las series más populares de todos los tiempos son, sin duda, Los Simpson y para beneplácito de sus seguidores, Star Plus anunció que todas las temporadas de esta familia estarán disponibles en la plataforma que arribará a México y Latinoamérica.

Fue mediante sus redes sociales en donde Star Plus dio un adelanto de esta plataforma en donde mostró algunos de sus contenidos buscando ganar suscriptores. Estos productos estarán disponibles con una sola suscripción a la plataforma.

¿Todas las temporadas?

Los Simpson se erigen como el principal atractivo de Star Plus. Sin embargo, también contará con series, películas y eventos deportivos en plataformas de ESPN.

Una de las grandes interrogantes es si las más recientes temporadas estarán disponibles en esta plataforma, ya que en Disney Plus la opción es hasta las temporadas 29 y 30.

¿Cuándo se estrena Star Plus?

Disney Plus llegará a México y América Latina el próximo 31 de agosto. Hasta el momento, la suscripción no está disponible, pero se puede realizar el registro en la página oficial en donde podrás recibir todas las notificaciones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el precio de la suscripción, pero se contempla una promoción para adquirir el servicio de Star Plus y Disney Plus juntos.

rcb