Estas son TODAS las películas que competirán por la Palma de Oro en Cannes

Luego de que el año pasado el Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los más importantes de la industria cinematográfica, se pausara a causa de la pandemia de Covid-19, ahora sí está de regreso. Esta edición se celebrará del 6 al 17 de julio, donde se proyectarán 24 películas de diversas latitudes del mundo que a la vez, competirán por la Palma de Oro.

Conoce la Selección Oficial de Cannes 2021

"Annette" del francés Leos Carax. Protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.

“Benedetta", del holandés Paul Verhoeven.

"La crónica francesa", del estadounidense Wes Anderson. Protagonizada por Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro y Adrien Brody.

"Tout s'est bien passé", del francés François Ozon. Cuenta con Sophie Marceau, Charlotte Rampling y André Dussollier en su elenco.

​"Tre piani", del italiano Nanni Moretti.

"Un héroe", del iraní Asghar Farhadi.

"Flag day", del estadunidense Sean Penn.

"Red Rocket", del estadunidense Sean Baker.

"La fiebre de Petrov", del ruso Kirill Serebrennikov.

"Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul. Protagonizada por Tilda Swinton.

"Titane", de la francesa Julia Ducournau. Protagonizada por Vincent Lindon.

"Haut et fort", del marroquí Nabil Ayouch ("Razzia").

"Bergman Island", de la francesa Mia Hansen-Love.

"Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi. Un filme basado en una obra de Haruki Murakami.

"The story of my wife", de la húngara Ildikó Enyedi. Un drama con los intérpretes franceses Léa Seydoux y Louis Garrel.

"Ahed’s knee", del israelí Nadav Lapid.

"Compartment N. 6", del finlandés Juho Kuosmanen.

"The worst person in the world", del noruego Joachim Trier.

"La fracture", de la francesa Catherine Corsini. Con la participación de Valeria Bruni Tedeschi y Marina Foïs.

"Les intranquilles", del belga Joachim Lafosse.

"Les Olympiades", del francés Jacques Audiard. Cuenta con la premiada Céline Sciamma en el guión.

"Lingui", del chadiano Mahamat-Saleh Haroun.

"Nitram", del australiano Justin Kurzel.

"Par ce demi-clair matin", del francés Bruno Dumont.

