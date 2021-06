¡Spoiler Alert! Teoría confirma al traidor de la última temporada de Peaky Blinders

Peaky Blinder es una de las más exitosas de los últimos años de Netflix, por lo que la gente ya está esperando la última temporada, esto después de tener que verse pospuesta por la pandemia de Covid-19. Gracias a la espera está cada vez más cerca de terminar, los fans comenzaron las hipótesis sobre el final del proyecto de los Shelby.

La quinta temporada terminó con Thomas Shelby en un callejón sin salida, por lo que esta larga espera demostrará que sigue para el líder de la banda, pero también por saber qué pasará en esta última entrega, misma donde se habla de un traidor dentro de los Peaky Blinders.

La teoría del final se hizo viral en redes sociales, donde fue el centro de debate de los fans de la serie de Netflix y donde se creó la hipótesis del traidor. Uno de los factores por lo que se piensa que alguien está afectando los planes de la banda es porque en la recta final de la quinta temporada se vio frustrado el plan para acabar con Oswald Mosley.

La hipótesis

Antes de comenzar con esta parte, se tiene que mencionar que a pesar de no ser algo seguro se podría tratarse de un spoiler, ya que suena bastante lógica la teoría creada por los fans de los Shelby.

Ahora bien, entrando en la hipótesis sobre la posible traidora habla de tener a Lizzie Stark, quien trabajaba para Tommy y después se convirtió en su esposa. Esto debido a que en los últimos episodios de la última temporada publicada mostraron algunas discusiones entre ambos.

Otro de los temas con lo que tenía que luchar la mujer de Thomas fue con que el líder de los Peaky Blinders no había superado a su primera mujer, Grace; gracias a todas estas situaciones se deja entrever que en los últimos capítulos Mosley tiene relaciones con una mujer, siendo Lizzie la primera sospechosa dentro del camerino.

La realidad es que no está nada claro para esta quinta temporada, pero no sería nada raro que esta idea sea cierta, ya que una mujer enamorada, pero no correspondida podría convertirse en la amante del enemigo de su esposo como venganza.

