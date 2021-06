Come hot dogs y sorprende con propina de 300 mil pesos; meseros no podían creerlo

Ser mesero en un restaurante es uno de los trabajos más desgastantes que pueden existir pues implica mucho esfuerzo físico y mental, sin embargo, un grupo de empleados de un restaurante en Estados Unidos fue recompensado por su trabajo con más de 300 mil pesos de propina por uno de sus clientes quien solo comió un par de hot dogs en el establecimiento.

De acuerdo con información emitida por diersos medios locales esta peculiar historia ocurrió el pasado 12 de junio en el Stumble Inn Bar An Grill, un restaurante ubicado en el condado Rockingham en el estado de New Hampshire, en la región de Nueva Inglaterra y señalan que un hombre llegó al establecimiento, ordenó un par de hot dogs, papas fritas y una bebida, por lo que su cuenta sería de 37 dólares con 93 centavos, lo equivalente a 750 pesos mexicanos, pero al momento de pagar puso una generosa propina de 16 mil dólares, cantidad equivalente a 316 mil 464 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de este lunes 28 de junio.

Según reportan los medios locales, el pago fue efectuado de manera electrónica, por lo que no se percataron de la generosidad del hombre sino hasta después de que el gerente del restaurante revisara los tickets del día, por lo que, en un primer momento, pensaron que se habría tratado de un grave error de su cliente y se dieron a la tarea de contactarlo para aclarar la situación y devolverle su dinero.

Reconoce el trabajo de los meseros

Mencionan que, al establecer contacto, el hombre les aclaró que no se trataba de ningún error y que quiso reconocer el excelente trabajo de los meseros del lugar, por lo que ese dinero les pertenecía. Cabe mencionar que el generoso cliente no quiso que se revelara su identidad, sin embargo, en las redes sociales del restaurante, se publicó la foto del ticket y se le agradeció al cliente por su generosidad.

Según reportan los medios locales, los 16 mil dólares fueron repartidos entre los ocho empleados del restaurante por lo que a cada uno recibió 2 mil dólares, es decir, cerca de 40 mil pesos mexicanos, una cifra nada despreciable para un día de trabajo.

La historia de la generosa propina causó sensación en redes sociales donde, tras la publicación del ticket, la fotografía se hizo viral y el misterioso cliente fue reconocido por su generosidad, además, diversos medios locales se interesaron por la historia y entrevistaron a algunos de los empleados, quienes se mostraron sorprendidos y agradecidos con su cliente por valorar y reconocer su trabajo de esa manera.

¿Es obligatorio dejar propina?

En México y en Estados Unidos no hay una ley que obligue a los comensales a dejar propina en los restaurantes, sin embargo, no dejar una gratificación a los meseros está sumamente mal visto pues es bien sabido que, en muchas ocasiones, los meseros no tienen un pago fijo y si lo tienen es el mínimo por lo que su economía depende de las propinas de los clientes. Cabe mencionar que el promedio de propinas oscila entre el 15 y el 25% del total del recibo.

Con información de medios.

CBC