Reto Viral: comerte la torta antes de tiempo puede hacerte ganar 3 mil pesos | VIDEO

Hay de retos a retos en las redes sociales, verdaderas locuras y otras que son un riesgo, sin embargo, en la ciudad de México hay una ‘misión’ que podría hacerte ganar 3 mil pesos, asegurar la dotación de comida por un mes y además convertirte en toda una leyenda ¿cómo es eso posible? Te explicamos a continuación.

Si eres fan de las tortas y cuentas con un estómago educado para este tipo de ‘batallas’, eres el indicado para visitar las Tortas Don Juan. Las originales de la Villa desde 1950.

En este lugar ubicado al norte de la ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc (para nuestros lectores de otras partes de la república, está a unos kilómetros de la Basílica de Guadalupe), en la colonia Maza, se ofrece todo tipo de tortas para los paladares más exquisitos, no por nada también se les conoce en el barrio como las “asquerosas”, se les llama así por el tamaño gigante de los panes con las que las preparan y porque significa toda una experiencia terminarse una de estas ricuras.

El sitio es tradicional entre los vecinos de esta parte de la capital del país, además es uno de los lugares más visitados por personas de todas las alcaldías y hasta turistas de otras partes de México y hasta del extranjero por la variedad de tortas que se ofrecen, que van desde las tradicionales de un solo ingrediente: (milanesa, pierna horneada, quesillo, jamón, salchicha, chorizo, lengua, paté, pastor, pierna española), pasando por las combinadas conocida como “abominables” de hasta tres ingredientes y un kilo de peso (con refresco gratis incluido) y desde luego, para los verdaderos guerreros, existe la torta cubana con la que puedes obtener el reconocimiento del público conocedor.

¿De qué se trata el reto?

La misión (si decides aceptarla) es terminarte una torta cubana que lleva los siguientes ingredientes de la carta de Don Juan, (milanesa, pierna, salchicha, pastor con queso y piña, huevo con chorizo, jamón, queso de puerco, queso amarillo, paté y queso panela), con un peso de tres kilos (pesada ante los ojos puntuales de las redes sociales ahí mismo), en un lapso de media hora y sin ayuda de nadie, el costo de la misma es de 280 pesos y está disponible para su preparación para cualquiera que desee superar el reto.

Si lo logras, las Tortas Don Juan te premiarán con una dotación de tortas por un mes (una diaria) totalmente gratis, el costo de la cubana va por cuenta de la casa y además obtendrás 3 mil pesos en efectivo, entregados en el momento y una vez más ante los ojos de los mejores interventores (los usuarios y seguidores de las redes sociales) quienes estarán observando el reto durante el tiempo establecido.

Cabe resaltar que además del dinero, las tortas y la comida gratis de tu cubana, te llevarás el mayor reconocimiento del respetable público y serás parte del muro de los vencedores en el local ubicado en la calle de San Andrés de la Sierra # 59, en la colonia Maza de la alcaldía Cuauhtémoc, como punto de referencia se encuentra muy cerca de la estación del metrobús Mercado Beethoven de la línea 7 que corre desde Campo Marte en Polanco hasta Indios Verdes en la salida rumbo a Pachuca.

Agosto es el mes clave para ganar

El reto no es sencillo y muchos heroicos guerreros han sucumbido ante la “cubana”, sin embargo, si existen campeones que no sólo terminaron con ella, sino que se han ganado el respeto y reconocimiento de los expertos en tortas y garnachas de la capital mexicana.

Uno de ellos es Víctor, un joven de complexión muy delgada que parece que tiene huecos en todo el cuerpo, el oriundo del municipio de Chalco en el Estado de México, logró conquistar el reto y se llevó el aprecio y aplausos de los usuarios y desde luego los premios ofrecidos por el establecimiento, antes de él, surgió Luis Uriel el primer y más grande campeón del reto.

Cabe resaltar que desde agosto de 2019, nadie ha vuelto a hacer la hazaña de Víctor, por lo que valdrá la pena hacer el intento una y otra vez para conseguir el objetivo, curiosamente, también en agosto pero de 2018 Luis Uriel obtuvo el premio, así que apúrate a visitarlos, falta mes y medio y quizá tú puedas ser el siguiente en el muro de los campeones.

Si quieres ver cómo lo hizo Víctor, te dejamos el video para que más o menos entiendas de qué se trata la misión (además humilló a la concurrencia al concluir el reto en menos de 20 minutos) y valores si estás listo o si necesitas “entrenamiento”.

Las Tortas Don Juan. Las originales de la Villa, están abiertas de domingo a lunes desde las 09:00 am y hasta la 01:00 de la mañana, todos los días del año (por si necesitas entrenar y no estás listo para vencer a la cubana), suponemos que en fechas especiales habrá algún horario específico, pero eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que nos urge visitarlos para saber si somos dignos de pelear por el honor o si de plano mejor le entramos a la lechuga y al cilantro.

