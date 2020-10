El Chavo del 8: ¿Cuál era el INGREDIENTE secreto de las TORTAS de jamón que tanto añoraba? VIDEO

View this post on Instagram

Foto de la escuelita, El Chavo fue sorprendido comiendo su Torta De Jamon!!! Chespirito, Maria Antonieta De Las Nieves, Ruben Aguirre, Edgar Vivar, Florinda Meza y Horacio Gomez, en Foto promocional detras de camaras. Por el gorro del Chavo el cual uso en un solo sketch es "Clases De Dibujo" de 1992. Uno de los últimos sketch de El Chavo y tambien una de las últimas apariciones del personaje de Ñoño.