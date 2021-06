El Mijis afirma que el término "whitexican" es racista; esta es la razón

El pasado lunes 21 de junio, Pedro Carrizales, el diputado conocido como "El Mijis", compartió una infografía a través de su cuenta de Twitter en la que Viri Ríos, la columnista del país aborda el privilegio de tener una tez blanca y cómo el tono de piel es un factor significativo en la desigualdad que se vive en México. La infografía citaba los resultados del estudio más reciente de Oxfam, en los que se estableció que 1 de cada 3 personas blancas pertenece al 25% más rico del país, mismo porcentaje en la educación superior.

La imagen llevaba por título "El privilegio de ser Whitexican". Este término bastó para que Carrizales asegurara que sí, el racismo existe, pero que llamar a alguien "whitexican" también es parte del problema. Sabiendo lo polémico de la situación que estaría a punto de desatar, Pedro dijo que esa afirmación estaba escrita por un "prieto, chaparro, tatuado y de barrio". Para finalizar su opinión al respecto, el funcionario explicó que se debe dedicar más tiempo a eliminar las diferencias y no empeñarnos en quejarnos o en usar palabras racistas que incrementan el problema.

"El Mijis" destacó sus propias características físicas al momento de opinar al respecto. Foto: Twitter @mijisoficial

El "racismo inverso"

Con más de 3 mil reacciones, el tuit se viralizó y fue respondido con opiniones completamente opuestas por parte de los internautas. Uno de los comentarios más populares fue el de Estefanía Veloz, quien optó por dejar un video "para evitar confusiones". En este audiovisual en el que participan la abogada, el actor Tenoch Huerta y el opinador Panch Parra, se opta por mostrar que el llamado "racismo inverso" no existe.

Durante los últimos años, el término "racismo inverso" se utilizó para abordar un esquema en el que las personas blancas con una serie de privilegios socioeconómicos y culturales se enfrentaban al rechazo de la sociedad. Sin embargo, esta expresión ha sido criticada por personajes como Tenoch Huerta, Maya Zapata y Yásnaya Elena Aguilar, entre otros. El argumento principal para afirmar que este fenómeno no existe es que, de acuerdo con personas especialistas, las personas blancas hubieran tenido que enfrentar los mismos procesos históricos que las personas con piel morena.

El actor Tenoch Huerta se ha posicionado en contra del racismo en México. Foto: Twitter

"El Mijis" responde a las críticas

La organización Racismo MX, dedicada a combatir el racismo mediante la educación, la investigación y la divulgación, citó el tuit de "El Mijis" y le respondió que no es un término racista, sino una sátira que sirve para reírse del poder de la blanquitud en México y, para dejar más claro su punto, lo invitaron a escuchar el segundo episodio de su podcast "Racismo a la mexicana". Por su parte, el diputado mantuvo su postura y aseguró que no hay diferencia entre la palabra "prieto" y la palabra "whitexican", pues ambos términos etiquetan a alguien por su tono de piel.

"El Mijis" invitó tanto a la organización como a las personas que lo leen a promover un mundo de personas, no de colores, porque no se puede escudar todo detrás de la "sátira". Finalmente, dijo que muchas personas le increparon haber afirmado que el racismo no existe, por lo que decidió compartir que le intentaron inventar un delito solo por sus características físicas. Sin embargo, él se ha empeñado en no poner etiquetas que solo provocan más barreras.

