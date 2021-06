Roban perrita y la devuelven con carta de arrepentimiento: “Es hermosa” | VIDEO

En redes sociales se han compartido emotivos casos de mascotas que fueron raptadas y no lograron volver con sus dueños, pero el caso de la perrita “Dulce” sorprendió a los internautas pues tuvo un final feliz cuando volvió a casa y junto a ella una peculiar carta.

Los hechos sucedieron en La Plata, Argentina, donde Martín Masi, dueño de la perrita, compartió el caso en sus redes sociales donde emprendió una campaña para buscar a su mascota llamada “Dulce”, aunque no se imaginaba lo que sucederían días después.

La perrita de cinco meses fue raptada mientras se encontraba en el patio de su casa, el dueño compartió un video en el que se puede ver al sospechoso mientras ronda la propiedad y en un instante toma al can y se sube a una motocicleta para después huir del lugar a toda velocidad.

La publicación fue compartida de inmediato por los internautas, quienes no dudaron en sumar apoyo para encontrar a la pequeña “Dulce”, aunque días más tarde el dueño sorprendió al dar a conocer la buena noticia.

Carta de arrepentimiento

Luego de pasar algunos días de angustia por el robo de su perrita, Martín Masi compartió en sus redes sociales que “Dulce” había regresado a casa y con ella se encontraba una peculiar carta de quien la había raptado.

El joven indicó que días después de comenzar la campaña, la perrita apareció en la puerta de su cada y junto a ella había una carta de la persona que la había raptado expresando su arrepentimiento.

“Sabes que no sé qué me pasó por la cabeza. Sólo vi a la perra y la agarré. Te pido mil disculpas. Perdón por el mal momento, es hermosa”, se puede leer en la carta que dejó junto al can aquella persona que subió a su moto con ella en los brazos.

El joven expresó su felicidad y compartió la carta que habían dejado junto con su perrita en la puerta de su casa: “¡Dulce ya volvió a casa! Agradezco a todo aquel que me dio una mano y también agradezco que la haya devuelto”.

Carta de arrepentimiento. Foto: Facebook

