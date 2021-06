Los Lobos: La película en cartelera que no puedes perderte este fin de semana

Si aún no tienes planes para este fin de semana y eres un gran aficionado a las buenas historias del cine, esta recomendación es la ideal para ti pues en esta ocasión te decimos cuál es una de las mejores películas que están en cartelera y que no te puedes perder, además estará disponible en diversos cines de la Ciudad de México por lo que no tienes pretextos para no verla.

'Los Lobos' es el título de la película que no te puedes perder y como referencia inicial te decimos que esta producción grabada en 2019 finalmente llega a México luego de recorrer una gran cantidad de festivales de cine alrededor de todo el mundo y ha sido muy bien recibida por la crítica internacional pues ha sido galardonada al menos con 20 premios de talla internacional.

Como se mencionó antes, esta producción fue grabada en 2019 y estuvo a cargo del director tapatío Samuel Kishi, quien ha causado ruido dentro de la industria cinematográfica por esta producción, pues logró contar a la perfección una gran historia que reflejar de manera magistral algunas de las situaciones que los niños migrantes tienen que atravesar en un entorno que desconocido.

¿Cuál es la trama de Los lobos?

Esta galardonada película cuenta la historia de los hermanos Max y Leo, dos pequeños hermanos de 8 y 5 años, respectivamente, quienes son llevados de México a Albuquerque, una ciudad ubicada en el estado de Nuevo México en Estados Unidos a donde en compañía de Lucia, su madre, buscan mejorar su calidad de vida, sin embargo, ante los peligros del exterior, los menores tienen que permanecer en casa todo el tiempo mientras su madre va a trabajar por lo que tienen que encontrar la manera de entretenerse y sobrevivir dentro de su pequeño espacio.

Debido a la inseguridad del barrio en el que se establecieron, su único contacto con el exterior es asomarse por una ventana la cual tiene vista a la calle y desde ahí serán testigos de diversos hechos significantes que más tarde les servirán para crear un universo imaginario. Además, durante su tiempo a solas, Max y Leo se enfocarán a aprender inglés con la ayuda de una vieja grabadora de cassetes pues su madre les prometió que en un futuro los llevaría a pasear a Dieneylandia.

En cuanto a los elementos técnicos, la dificultad de este file recae en la forma tan ingeniosa que tuvo el director de lograr darle frescura y naturalidad a la película pues debido al pequeño lugar donde se desarrolla la mayor parte de la historia, la variedad de tomas fue muy limitada.

Max y Leo te conmoverán con su historia. Foto: Especial

¿Quiénes actúan?

Esta producción dirigida por Samuel Kishi contará con la participación estelar de Martha Reyes, en el papel de Lucia y los hermanos Maximiliano y Leonardo Nájar Márquez, quienes le dieron vida a los personajes de Max y Leo, respectivamente.

¿Dónde verla?

Los Lobos ya está disponible en diversas salas de cine del país, algunas sucursales de Cinépolis y Cinemex estarán exhibiendo esta película durante el fin de semana por lo que te recomendamos consultar la cartelera de tu cine más cercano.

Otra opción para verla es a través de la Cineteca Nacional, sin embargo, solo estará ofreciendo una función de esta película por día por lo que debes anticipar la compra de tus entradas, la función diaria de Los Lobos se realizará a las 18:30 por lo menos entre los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de junio.

CBC