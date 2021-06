Hombre paga última manutención infantil con 80 mil centavos; su hija le da una lección | VIDEO

En una intencional acción de rencor, un hombre originario de Richmond (Virginia, Estados Unidos) pagó la última cuota de manutención infantil lanzando 80 mil monedas de un centavo (800 mil dólares) en el jardín de su expareja. El momento fue grabado por una cámara de seguridad.

Para que la mala obra de su padre no afectara a su madre y hermana, una de las hijas la transformó en algo positivo y de paso le dio una lección a su progenitor. Avery Sanford, de 18 años, habló sobre el momento en el que su papá se acercó con un remolque enfrente de su casa para arrojar el dinero.

"Se detuvo frente a la casa y encendió el remolque para que tirara todos los centavos al césped. Mi mamá salió y dijo: '¿Qué estás tirando en mi jardín?' Ella no sabía quién era hasta que él gritó: '¡Es el pago final de manutención de nuestras hijas!'", contó la joven a la cadena de televisión WTVR-TV.

La gran lección hacia su padre

Según la chica, la intención de su papá no sólo era avergonzar a su madre, sino también a ella y a su hermana. "Es molesto que no lo haya considerado antes de hacerlo", dijo Sanford. Sin embargo, una vez que recogieron los centavos, ella y su mamá decidieron donar cada centavo a Safe Harbor, una organización que lucha contra el abuso doméstico y la violencia de género.

"Dar la vuelta y donar ese dinero a madres y niños necesitados, siento que eso realmente convierte esta situación en algo positivo. Puedes aprender de ello", aseguró Avery.

La joven admitió que no ha hablado con su padre en años y aseguró que no tiene ningún interés en hacerlo, pues no quiere tener una relación con alguien que le falte el respeto a su madre.

Por su parte, el hombre fue contactado por WTVR-TV y dijo que sus acciones fueron el resultado de 18 años de frustración acumulada por el caso de custodia. Asimismo, afirmó que lo último que quería hacer era poner una barrera entre él y su hija, situación que evidentemente no logró. ¿Lección aprendida?

CAR