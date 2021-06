Paramount Plus revela trailer del reboot de iCarly; ¡Ya tiene fecha de estreno!

Finalmente, la plataforma de streaming, Paramount Plus, lanzó su primer trailer del reboot de la serie que pertenecía a Nickelodeon, así es, hablamos de iCarly, en donde aparecen como protagonistas Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, interpretando a Carly, Spencer y Freddy, respectivamente,

La serie que se transmitirá en la nueva plataforma, se estrenará el próximo 17 de junio, en el que los fanáticos cuentan las horas para poder recordar cómo era iCarly en hace casi 10 años del estreno de su primer capítulo, luego de que terminara la serie de televisión Drake & Josh, en la que Miranda Cosgrove continuó en las producciones de Dan Schneider.

En el videoclip compartido por Paramount Plus en todas las redes sociales, se observan varias partes de lo que fue iCarly en 2012, cuando Cosgrove tenía 19 años de edad, siendo ya una jovencita en la que transitaba a otro tipo de espectadores, siendo la protagonista de esa serie.

Nuevos protagonistas

Por supuesto, los fans enloquecieron al ver el primer trailer, donde además, se agregan dos personajes como Laci Mosley y Jaidyn Triplett, ya que recordaremos que Jennette Mccurdy no aparecerá en la serie, por cuestiones personales, de las que hasta ahora no se han dado a conocer y que seguramente extrañarán los fans.

Este clásico de Nickelodeon, se ambientará 10 años después de que los fans vieran el último capítulo del programa en el que Carly Shay se desconecta de la red, sin especular que habría una nueva temporada, o quizá una película con los protagonistas, desapareciendo por completo, y que hasta el próximo 17 de junio regresará con muchas sopresas.

¿Ahora de qué es iCarly?

La temporada que se estrenará en Paramount Plus, tendrá 13 capítulos, en el que se presenta como una mujer de casi 30 años, donde enfrentará el mundo de los adultos; el amor, trabajo y por supuesto, su familia.

Quizá, este nuevo proyecto no lo entenderían las nuevas generaciones que no hayan visto el iCarly que ofreció Nickelodeon, en el que las locuras no tenían límite, sin embargo, esta nueva entrega llegará recargada para poder a cumplir con las expectativas que tienen los fans, mismos que han puesto "la vara muy alta".

