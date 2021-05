RETO VISUAL: Encuentra el murciélago de Batman diferente en 10 segundos, pocos pueden

Tras la pandemia por COVID-19, las personas han buscado diversas actividades y pasatiempos para sobrellevar la enfermedad que ha estado en Wuhan, China.

Y también se llaman se han mantenido más activas en redes sociales, sobretodo en Facebook e Instagram, en donde se comparten diversos contenidos que van desde Videos hasta fotografías.

Otra de las aplicaciones que logró destacar durante el tiempo de pandemia en sus inicios, fue la aplicación de Tik Tok, en donde cientos de personas, chicos y grandes, decidieron unirse a dicha plataforma en donde se compartían diversos Videos, sobre todo de retos virales.

Reto viral en redes

Pero otro de los pasatiempos favoritos de las personas durante esta pandemia de Coronavirus, ha sido aquellos referentes a retos visuales.

Tal es el caso del más reciente reto visual que refiere a encontrar al murciélago diferente del personaje emblemático y superhéroe, Batman, en tan sólo 10 segundos.

A través de redes sociales ha compartido este acertijo visual en donde el protagonista es un animal poco querido durante este último año, se trata de un murciélago distinto a los demás con una muy pequeña diferencia que no todas las personas logran captar en este tiempo.

Noticias Relacionadas Albertano se suma a reto VIRAL y roba corazones en TikTok con seductor VIDEO

FOTO: Facebook

¿Puedes resolverlo en 10 segundos?

A continuación te presentamos dicha imagen viral que sólo pocos han acertado, y que también se considera muy interesante para practicar la visión de las personas.

Si no has encontrado la solución, no te preocupes pues tómate unos segundos más para poder resolverlo por tu propia voluntad, evitando así dirigir estás en la solución en la parte de abajo.

Aunque algunas personas suelen tardar más tiempo para resolverlo, es importante trabajar la mente y encontrar la solución aunque te puedas tardar más.

Pero también hay algunas personas que suelen desesperarse al no encontrar la respuesta rápidamente en este tipo de retos, por eso a continuación te presentamos la respuesta correcta.

FOTO: Facebook





HFM