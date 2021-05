Star Wars: "May the 4th be with you", la celebración mundial que surgió gracias al Partido Conservador

Los seguidores de Star Wars identifican con facilidad lo que significa "May the force be with you", una de las expresiones más icónicas dentro del mundo del cine. La frase aparece en la primera entrega de esta saga que en los países de habla hispana se tradujo a "Que la fuerza te acompañe".

El termino de "Fuerza" es utilizado por Obi-Wan Kenobi en una conversación con Luke Skywalker en donde la define como un poder con el que se identifica a un jedi. Esto es un campo de energía creado por los seres vivos que interactúa en toda la galaxia, uniéndonos.

Margaret Tatcher, la 'responsable'

Aunque el filme se estrenó el 25 de mayo de 1977, el día para celebrar a esta gran saga es el 4 de mayo, ya que coincide con la asunción al poder de la primera ministra Margaret Tatcher. La primera mujer en llegar al poder en Reino Unido por lo que algunos miembros del Partido Conservador publicaron una leyenda en el periódico London Evening News que hacía un juego de palabras con la película, sentenciaba: "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations".

"May the 4th be with you" se convirtió en un saludo entre los fanáticos de la película. Esto cambió en el año 2011 cuando el Toronto Underground Cinema decidió celebrar este día a Star Wars. Los festejos incluyeron homenajes, parodias, así como diversos concursos.

Celebración mundial

Dos años después, Walt Disney Company lo instauró de manera oficial. Lucas Films creó un logotipo y de esta manera inició el furor por la llamada "Guerra de las galaxias" en todo el mundo. Al grado de que la fecha se ha convertido en ideal para el estreno de nuevas producciones referentes a la saga.

En sus inicios, George Lucas tuvo la idea de realizar una saga que estuviera a la altura de los personajes creados por J.R.R Tolkien. Pero al mismo tiempo se basó en algunas ideas religiosas y mitología para crear esta producción que ha cautivado a millones.

