¿Los protagonistas de Ejército de Zombis de Netflix están en un bucle temporal? Esta teoría lo revela

En últimos años, la famosa plataforma de Netflix ha apostado por el terror como es el caso de su nueva película "Ejército de Zombis" que estrenó el pasado 21 de mayo. La película destaca no solo por el regreso de Zack Snyder al género sino por su trama que genera una peculiar teoría.

Si no has visto la nueva película de la gran empresa de entrenamiento, "Ejército de Zombis" ¡cuidado! Pues la siguiente nota contiene spoilers de la trama dentro de la película. Asimismo, contiene revelaciones del guionista estadounidense durante una entrevista. Por lo que, si no las has visto, corre primero a verla, pero si la viste continúa sin ningún problema.

La loca teoría de un bucle temporal

La película trata sobre un convoy de mercenarios, contratados por un magnate, que tratan de recuperar una caja fuerte en Las Vegas con una gran fortuna dentro. Sin embargo, tendrán que pasar por una horda de zombis para lograrlo.

Es importante destacar que, la película llega a su clímax cuando el grupo llega hasta la caja fuerte. Aquí es el momento cuando se desencadena la teoría, pues el equipo ve a unos cadáveres que parecer vestir similar al convoy.

En ese momento, Vanderohe, uno de los miembros menciona la loca hipótesis, la cual es que todos están atrapados en un bucle temporal infinito, destinados a repetir una y otra vez el atraco sin conseguirlo y que toda la organización está destinada a vivir las desagradables consecuencias de tener que morir, o en el mejor de los casos, unirse a la horda de zombis.

Cabe aclarar que, lo anterior solo puede ser una casualidad. Sin embargo, en una entrevista para Film Junkee el exdirector de la Liga de la Justicia mencionó que la teoría en realidad puede ser verídica, ya que dejó diversos guiños de lo que pudo pasar el convoy en los diferentes escenarios del tiempo. Por ejemplo, en uno de ellos Snyder colocó frente al equipo a una mesa llena de atracadores que no consiguieron sobrevivir, dando atender que podría ser una versión alternativa del equipo.

Esto podría dar sentido a la hipótesis que expresa Vanderohe, pues sería uno de los intentos por llegar al atraco de la caja fuerte. Habría que mencionar que, si la versión que vemos en la plataforma de Netflix, es la única en que el equipo de Ward puede conseguir su objetivo o si hay otra donde sobrevive el equipo completo. Mientras tanto, te recomendamos ver el filme una segunda vez para encontrar todos los guiños a los universos alternos del convoy de mercenarios.

